La estrategia de las compañías para enfrentar los ciberdelitos

Se estima que el costo económico promedio de un ciberataque para una compañía puede alcanzar los 200.000 dólares, unos 560 millones de pesos.

La cifra, aunque elevada, es tan solo parte de los daños que se pueden materializar con estas nuevas amenazas, que llegan a paralizar por días la operación de una firma hasta llevarla a la quiebra, sin contar el perjuicio reputacional y los efectos sobre terceros.

Lloyd's of London calcula que los ataques cibernéticos le cuestan al sector empresarial cada año unos 400.000 millones de dólares, según cita un análisis elaborado por Swiss Re (Sigma), en el que advierte que “el riesgo cibernético ha tomado relevancia en la agenda de las corporaciones a medida que se han hecho más visibles las consecuencias de una violación de seguridad”, precisa.



Firmas como Accenture estiman que esos costos en el mundo serán de 90 billones de dólares en 2030, mientras las compañías solo invertirán 125.000 millones para protegerse.



En Colombia, el fenómeno no pasa desapercibido, menos con el alcance de los recientes ataques a cientos de empresas en el mundo.



Por eso, además de las inversiones en tecnología que las haga menos vulnerables a dichos ataques, las firmas se están cubriendo con seguros.



“Un seguro no blinda ni hace inmune a una compañía de cualquier evento, menos los cibernéticos, pero sí le ofrece cobertura económica en caso de que estos se materialicen”, dice Édgar Tauta, responsable de continuidad del negocio y riesgo cibernético de la firma Marsh.



En Colombia, este ramo no lleva más de cinco años operando. Al frente de ese mercado están compañías como Suramericana, AIG y Chubb de Colombia, que se estrenó ahí este mes.



Pese al potencial de mercado que existe, se estima que lo que venden las aseguradoras en este ramo está entre 1,5 y 2 millones de dólares, mientras que los valores amparados van entre 2 y 30 millones de dólares, dice Lina Toro, de Marsh.

Sura, que lleva operando dos años en el ramo, ha colocado unas 110 pólizas por 340 millones de pesos.



“Tenemos una solución dirigida a respaldar a nuestros clientes en los incidentes cibernéticos. Brinda acompañamiento tanto en los perjuicios que puedan causarles a terceros con el uso de su información como en riesgos que los asegurados puedan sufrir en su operación por un ataque cibernético, tales como pérdida de activos digitales, interrupción del negocio o extorsión cibernética, entre otros”, dice Stefanía Gómez, gerente de Negocios Patrimoniales de Sura.

Otras protecciones

A medida que se conocen los alcances de esas amenazas, las aseguradoras fortalecen sus productos y van más allá del amparo económico.



Tim Stapleton, vicepresidente de Riesgos Cibernéticos de Chubb, a su paso por Colombia, destacó que, frente a este tipo de amenazas, es fundamental el tema de la prevención y es a lo que la compañía le apuesta con su póliza.



“Diseñamos una plataforma para ayudar a los asegurados a entender el riesgo cibernético, a prevenirlo y a actuar en caso de que este se materialice para evitar así el mayor daño posible”, precisó.



Los expertos dicen que los seguros son tan solo una parte de las medidas que deben adoptar las empresas, pues estas también pasan por incorporar sistemas de alertas tempranas, protocolos de seguridad y protección tecnológica que resguarde la información propia y los datos de terceros frente a esos ataques.



Édgar Tauta, de Marsh, dice que las empresas olvidan la importancia de contar con copias de seguridad de su data, que deben estar aisladas y evitar que se actualicen de manera simultánea para eliminar el riesgo de afectación por un ataque cibernético.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS