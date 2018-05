‘Arena Movistar tiene potencial para 105 eventos al año’

Al igual que en Santiago de Chile, la compañía Telefónica Movistar hizo una apuesta importante en el proyecto Arena Movistar de Bogotá, al que aportará recursos por cerca de 90.000 millones de pesos, los cuales se invertirán en total; además, anticipará su inauguración para septiembre, aproximadamente.

El presidente de Telefónica Movistar Colombia, Fabián Hernández, habló sobre las ventajas y el potencial para llevar a cabo hasta dos eventos a la semana en este céntrico lugar de Bogotá.



¿Qué beneficios prevén para su marca?



El beneficio evidente es el lugar, que es central, icónico y sin duda alguna un espacio de referencia, con un contenido como el que se le está dando, que es un centro de entretenimiento y de espectáculos. El lugar va a cambiar no solo el entorno, sino la configuración de la ciudad alrededor de ese punto.



Estamos en primera línea con la conectividad, con televisión, audio y video. Más allá de eso, queremos que los usuarios cuenten con un lugar de esta naturaleza, donde no solo podrán ir y tener una experiencia, sino porque van a estar de manera diferencial, con filas preferenciales, las ventas de boletas serán previamente, podrán conocer la programación de manera anticipada para que puedan planear, y las boletas se podrán adquirir por canales distintos.



¿Cómo se distribuyen los aportes de capital?



Este es un proyecto general que tiene una inversión cercana a los 90.000 millones de pesos. Nosotros ponemos unos recursos para el desarrollo y esto nos da el derecho para hacer presencia como principal patrocinador, sin perjuicio de que estén otras marcas.



¿Qué potencial demanda puede tener?



El sitio tendrá una capacidad de hasta 14.000 personas, pero por fuera va a haber cinco o seis restaurantes y el espacio de entretenimiento que será abierto al público y sin costo. Esto será muy importante para la ciudad.



¿Cuándo será la apertura y qué artistas vendrán?



La fecha inicial era enero del 2019 y Colombiana de Espectáculos (firma que ganó la APP) ha estado trabajando fuertemente y la adelantaron para septiembre del 2018.



¿El otro proyecto similar afectará la demanda?



Bogotá tiene la virtud, hoy por hoy, con la cantidad de lugares y los tipos de espectáculos que se están presentando, de tener demanda para todos los sitios. Las ciudades se van configurando de tal manera que cada lugar va siendo el centro para ciertas líneas de entretenimiento, más espectáculos y reuniones. Muchas veces no nos damos cuenta de que Bogotá es una ciudad de gran tamaño y tiene que tener una infraestructura acorde.



¿Cuál es el tiempo para el retorno de las inversiones?



Será desde dos puntos de vista. Uno, desde el Distrito, que recupera un espacio público relevante y por cuya explotación Colombiana de Espectáculos le debe pagar un porcentaje sobre lo que produzca el sitio.



La otra parte es que por cada actividad que realiza, Colombiana de Espectáculos tiene unos ingresos. Para nosotros es la inversión inicial y poder transmitir el valor a nuestros clientes y que eso nos apalanque un mejor desempeño comercial.



¿Qué volumen de conciertos habrá?



Hoy por hoy, en el de Chile, se hacen entre 100 y 105 conciertos o espectáculos al año.



¿Tenemos ese potencial?



Sí lo tenemos y serían dos eventos por semana.



¿Cómo capitalizarán esta inversión?



Eso se traduce en la fidelidad con la marca. Nuestros clientes nos van a valorar mucho mejor y en el momento de tomar decisiones de otra oferta pues van a poner en valor los beneficios que tienen estando en la comunidad Movistar. Esto se valora. Si antes la rotación de unos clientes era de un año, esta se va a impactar de manera positiva y durarán mucho más tiempo.



¿La puja por el nombre Arena ya quedó resuelta?



En realidad, Arena es un genérico que lo puede usar cualquier persona en Colombia. Es como la palabra coliseo o estadio, que no pueden ser susceptibles de apropiación de marca. Con las definiciones que vienen, no interrumpen para nada el desarrollo del proyecto.



¿Eso ya quedó solucionado?



Creo que eso ya salió en la SIC y fue decidido como genérico, pero no sé si hay más instancias pendientes.



