Dudas políticas no impiden planes de inversión de empresas en el país

A pesar de la incertidumbre que suelen generar las elecciones presidenciales y el rumbo de la economía, el clima de los negocios no se ha alterado sustancialmente en el país.



La encuesta revelada el lunes por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y 5 gremios más del sector manufacturero, al indagar sobre los factores desfavorables que las compañías encuentran en sus mercados, la incertidumbre política y económica solo registra el 13,7 por ciento y las principales preocupaciones son la debilidad de la demanda, con 29,5 por ciento y la competencia y estrategia agresiva de precios, con 19,9 por ciento.

Los resultados además están en sintonía con los anuncios de inversión que se hicieron al término de las asambleas anuales de accionistas de empresas grandes celebradas en días pasados. Los proyectos están dirigidos, entre otros aspectos, a modernización tecnológica, reposición de equipo y ensanches de plantas.



La compañía de energía Celsia invertirá unos 700.000 millones de pesos. De ese total, 28,6 por ciento lo focalizará en el mantenimiento y reposición de equipos y en un 31 por ciento en granjas solares y otras construcciones para producir energías renovables.



Mientras que Ecopetrol dijo que prevé una producción promedio de crudo de entre 715.000 y 725.000 barriles diarios. Así las cosas, para mantener el nivel de producción debe invertir entre 10 y 11 billones de pesos, de los cuales 85 por ciento serán para extracción y exploración.



Por su lado, el presidente de Cementos Argos, Juan Esteban Calle, dijo que en el exterior invirtieron el año pasado 210 millones de dólares y unos 90 millones de dólares en Colombia. Sin embargo, en el 2018 mantendrán lo destinado a nivel local y reducirán lo externo porque han venido modernizando plantas y no ven necesidad de aportar más recursos fuera de Colombia.



Entre tanto, el Grupo Nutresa anunció que invertirá 263.000 millones de pesos, con un aumento de 7,7 por ciento con respeto al 2017. Esta cifra, sin embargo, no incluye las adquisiciones de compañías (crecimiento inorgánico).



Por su lado, el Grupo Éxito sostuvo que sus inversiones suman 300.000 millones de pesos, para proyectos como la terminación del centro comercial Viva Envigado y la apertura de más supermercados.



El Grupo ISA anunció para los próximos cinco años un plan de inversiones por 12,2 billones de pesos, que serán distribuidos en un 70,8 por ciento en transporte de energía; 20,8 por ciento en concesiones viales; 5,9 por ciento en tecnologías de la información y telecomunicaciones; y 2,4 por ciento en gestión de sistemas de tiempo real.



Otra inversión billonaria correrá por cuenta del Grupo EPM, que ‘cantó’, al 2021, una partida por 11 billones de pesos, de los cuales el 75 por ciento será en Colombia.



Entre las inversiones de la empresa integrada paisa se destacan la generación de energía, con 2,7 billones de pesos. De este monto, el 55,5 por ciento será para la finalización de obras y puesta en operación del proyecto hidroeléctrico Ituango.

Coincidencia en previsiones

La Andi estima que en el 2018, como en los últimos años, la tasa de inversión (pública y privada) en el país se mantendrá en niveles cercanos al 30 por ciento del producto interno bruto (PIB). Según el gremio, la tasa de inversión puede representar este año 25,8 por ciento, lo que equivaldría a 241,3 billones de pesos. Esto último si el PIB sube 2,5 por ciento, como coinciden algunos centros de estudios.



Por su parte, David Aponte Becerra, analista de la Consultora Financial Lab, consideró que este año las decisiones de inversión de las empresas del país estarán guiadas por la estrategia competitiva y no por factores electorales.



Por el contrario, el presidente de la banca de inversión Inverlink, Mauricio Saldarriaga Navarro, dijo que este último factor hace que las multilatinas criollas pongan más énfasis en su expansión fuera que en el mercado interno.



En el sector de las telecomunicaciones, la calificadora Fitch Ratings Colombia previó que las empresas invertirán en promedio un monto equivalente al 20 por ciento del monto proyectado en ventas en el periodo 2017–2019, pero, no obstante, por debajo del lapso 2012–2016, que fue de 23 por ciento. “Las inversiones buscarán seguir mejorando la calidad de las redes (mayor velocidad) y continuar diversificando las fuentes de ingresos, desde voz móvil hacia los servicios no tradicionales, como data móvil y televisión HD. Estos últimos porque son servicios con un mayor ingreso promedio por suscriptor y sostienen los niveles de rentabilidad de la operación”, agregó.



Igualmente, espera que el sector no de alimentos procesados permanecerá estable y que las estrategias de las empresas estarán enfocadas en la defensa de la generación de caja vía precios, innovación, eficiencias y moderación de inversiones.

Impulso del PIB

El crecimiento previsto de la economía nacional en el 2018, que es superior al 1,8 por ciento del 2017, lleva además a un perspectiva estable para el sector eléctrico, pues se prevé el aumento de la demanda interna de energía.

Las decisiones de inversión estarán guiadas por la estrategia competitiva FACEBOOK

TWITTER

Fitch Ratings Colombia, asumiendo condiciones meteorológicas normales, estima un incremento en el Capex (inversión de capital) de las empresas de este sector, debido a la expansión en proyectos de transmisión, generación y distribución de energía, y en los que están basados en las fuentes renovables.

Rolando Lozano

rolloz@eltiempo.com

REDACCIÓN ECONOMÍA