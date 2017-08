Ecopetrol apaga el modo crisis y sale de compras

Luego de capotear los bajos precios del petróleo, que golpearon su balance y obligaron a hacer fuertes ahorros que ya van en 4,2 billones de pesos, Ecopetrol vuelve a pisar con firmeza el acelerador de su principal negocio: la exploración y producción de petróleo y gas.

Y, si bien por estar al mando de una empresa listada en bolsa no puede reforzar la proyección del Gobierno, que prevé que la compañía cerraría el 2017 con unos 4 billones de pesos de ganancias (van en 2,2 billones en el primer semestre), el presidente de la petrolera de mayoría estatal, Juan Carlos Echeverry, señala que la compra de áreas o de participaciones en campos para sumar reservas y el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales son los temas que más impulso tendrán.



El directivo dialogó con EL TIEMPO.



¿Qué impulsó la utilidad al cierre del primer semestre?



Los resultados reflejan el exitoso proceso de transformación realizado durante los dos últimos años, que nos permite hoy concentramos en crecer de forma rentable. Mantuvimos la producción en 715.000 barriles por día; a pesar de los atentados, logramos cuatro hallazgos en cinco pozos perforados y vendimos mejor nuestros crudos gracias a la excelente estrategia comercial.



¿Cómo ejecutarán los ejes del plan de crecimiento?



Hay tres que ya estamos desarrollando a plena capacidad, que son recobro mejorado con inyección de energía en campos maduros; la exploración tanto en Colombia como en costa afuera (en el mar) y en la costa del golfo de México en Estados Unidos.



El otro es la compra de activos. Es una actividad que estamos empezando ahora con alguna agresividad, buscando fortalecer nuestro portafolio, tener más crudos livianos y más gas, así como algunos campos y participaciones por fuera de Colombia.



El que estamos empujando y es novedoso es el de no convencionales, que es una gran promesa que tiene Colombia, como la ha tenido Estados Unidos y Argentina, de unos yacimientos inmensos en el Magdalena Medio, en el cual el horizonte es de dos o tres años de exploración, mínimo, para estar listos para explotar en la próxima década.



¿Qué campos están viendo y cuánto de los $ 10 billones de caja usarán en eso?



Somos flexibles y no tenemos afán. Lo importante es tener buenas oportunidades de compra.



Por ejemplo, recientemente aumentamos nuestra participación en Warrior (golfo de México) hasta el 30 por ciento, y estamos perforando otro pozo allí, que también fue exitoso.



¿Buscan crudos livianos para ser más competitivos y rentables ahora que por factores geopolíticos habrá más competencia para venderle a Estados Unidos?



Estamos buscando crudos livianos o medianos. Primero, nos da un portafolio más diversificado y más robusto. Segundo, nos permite aumentar reservas, que es una obsesión de Ecopetrol. Y, sobre el efecto de los fenómenos geopolíticos en el mundo, debo decir que Ecopetrol estaba vendiendo su crudo a un precio de Brent (referencia de Europa) menos 12 dólares cada barril hace dos años, y hoy lo vende a Brent menos 6,6 dólares, en promedio.

Cuando salimos de la crisis, no todo el mundo se enteró al mismo tiempo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se logró eso?



Los crudos pesados se han valorizado porque algunos países están teniendo problemas para exportar o están recortando sus cuotas y se ha valorizado el colombiano porque es estable y tiene una oferta predecible. Hay más apetito por el crudo colombiano pesado.



Segundo, tenemos una estrategia renovada de comercialización y en vez de que nos compren nuestros crudos estamos saliendo a venderlos.



Suena sencillo, pero es una estrategia de entregar crudos más consistentes y estables en el tiempo, que nuestras referencias Vasconia y Castilla sean apetecidas y que las conozcan las refinerías del golfo de México, de Asia, India y China.



Ahí nos hemos ganado uno o dos dólares por barril, que para Ecopetrol son una inmensa utilidad.



¿Las ventas de campos de Ecopetrol ya finalizaron?



La idea es tener una campaña activa de compra y venta. Todas las empresas petroleras están constantemente mejorando el portafolio, y eso se logra a través de vender cosas no estratégicas y comprar algo estratégico. Ahora estamos incluyendo no convencionales en nuestra estrategia y estamos buscando yacimientos que tengan ese potencial acá en Colombia.



¿Qué originó la demora en la maduración de proyectos, al punto de aplazar parte de las inversiones de este año?



Cuando salimos de la crisis, no todo el mundo se enteró al mismo tiempo. Empezamos a tener una generación de caja muy sólida desde agosto y les dijimos a nuestros ingenieros de petróleo y geólogos que nos dieran los proyectos, pero algunos oyeron eso y otros siguieron en modo crisis.



Me tocó reiterar el mensaje, porque preparar un proyecto en esta industria es algo que toma meses; hay que definir coordenadas, contratar taladros y servicios.



Tras entrar a México, ¿cómo lo harán en Brasil y a qué le apostarán en la nueva oferta de áreas de la ANH?



Los tiempos petroleros son largos y lo que hacemos hoy repercute en reservas a cinco años. Si en la próxima década queremos tener esa presencia panamericana mucho más diversificada, hoy tenemos que hacerlo agresivamente.

Ignorancia geológica

El viernes, en un foro en la Universidad Nacional en el que participó Ecopetrol, una estudiante preguntó las acciones para enfrentar el analfabetismo geológico, pues del subsuelo el país tiene un bajo conocimiento.



Al respecto, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverrry, advirtió que el oscurantismo se ha tomado la imaginación de la gente y muchas personas les están ‘llenando de humo’ la cabeza a las personas.



“Realmente son los propios profesores los que tienen que enseñarle a la gente y sacarnos del analfabetismo geológico que hay”, dice.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu