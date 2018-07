Con más inversión, Brinsa acelera en mercado latino

Con la expectativa de un crecimiento a final del 2018 del 6 por ciento en las ventas anuales, a 532.000 millones de pesos, inició el segundo semestre la compañía colombiana Brinsa.



En diálogo con EL TIEMPO, la gerente general de la empresa, Karen Brazdys Villegas, afirmó que reforzarán las inversiones en los diferentes procesos de la cadena de valor.

¿Qué participación tienen las líneas de negocio de la compañía?

En cuanto a facturación, la línea de productos para el cuidado del hogar, como Blancox, representa el 40 por ciento, y el resto está repartido en partes iguales, entre la sal para consumo masivo y la industrial (producción de sustancias intermedias). En el 2017, vendimos 502.000 millones de pesos y crecimos 6 por ciento frente al 2016.



¿Cuál es la meta en ventas para el 2018?

Es similar a la del 2017, es decir, crecer el 6 por ciento y llegar a 532.120 millones de pesos en cuanto a facturación.



¿La línea industrial registra un bajo crecimiento?



No todas tienen que estar en el mismo momento. Sin embargo, tenemos clientes en la industria petrolera, en la de textiles, en la de papel, en la de alimentos, en la de bebidas, entre otras. Luego tocamos el sector de manera transversal con los productos químicos intermedios.



¿Cómo van en la línea de alimentos?



El objetivo es valorizar la categoría de sal porque es un commodity. Sin embargo, la idea es darle valor agregado a la categoría, de acuerdo con los diferentes usos. Por ejemplo, le ofrecemos al mercado sal refinada, de origen y parrillera, entre otras.

¿Qué participación tienen en esa línea?



El top of mind es Refisal, con 87 por ciento, según nuestros estudios, porque es una categoría que las mediciones engloban en la de alimentos. Y en preferencia, Refisal tiene el 92 por ciento entre los consumidores.



¿Cómo advierten sobre el consumo de sodio en niveles adecuados?



Desde hace varios años tenemos un área de investigación y desarrollo, donde se reconoce la importancia de este alimento para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Respondemos también a necesidades de las personas que por prescripción o voluntad requieren menos niveles de sodio; los atendemos con la línea Vital.



¿Prevén abrir plantas o hacer adquisiciones en Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, países donde hoy tienen operaciones directas?



No las descartamos. El año pasado consolidamos inversiones, como un plan para autogenerar energía y vapor con bajas emisiones de material al medioambiente y con combustibles alternos. Por ejemplo, por una tonelada de sal refinada consumimos 40 por ciento menos de vapor de agua. También ampliamos las unidades de refinación de sal. En los últimos años, las inversiones sumaron 55 millones de dólares y entramos a revisar otro plan.



¿De qué monto serán las nuevas inversiones?



No serán tan exigentes como las anteriores porque las refinerías y las otras líneas de producción tienen capacidad instalada para suplir el mercado. Los nuevos recursos se destinarán a programas de crecimiento autosostenible y obtener más eficiencias en la cadena de valor.



¿Cómo va el canal de las tiendas?



La aparición de las tiendas de descuentos duros ha obligado a las marcas grandes a reforzarse porque tienen que competir con más firmas. Por ello, se eleva el esfuerzo comercial en las tiendas de barrio.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

Economía y Negocios