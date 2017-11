Acdac suspende paro y Defensoría del Pueblo los respalda

Tras una extensa reunión, en la que hubo una intensa discusión sobre una propuesta de la Defensoría del Pueblo para levantar la huelga de los pilotos de Avianca afiliados a Acdac, sobre las 10 de la noche de este jueves, la asamblea de los aviadores votó por acoger la iniciativa, pero siempre y cuando se hicieran unos ajustes finales al documento.



Los aviadores dicen que reanudarán sus labores el próximo lunes y firmaron junto a la Defensoría un acta de seis puntos con lo acordado en la madrugada del viernes.

Acta de acuerdo para levantamiento del cese de actividades de pilotos sindicalizados de Acdac y reanudación de operaciones aéreas https://t.co/3F1AowyHvF pic.twitter.com/Aym7yw6GUQ — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 10 de noviembre de 2017

La decisión se tomó luego de que el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, enviara a Acdac una propuesta en que planteaba la suspensión de la huelga, señalando que la entidad a su cargo daba las garantías solicitadas por Acdac, a las cuales no ha querido acceder Avianca, que ha declinado reunirse con representantes del Gobierno y del Congreso, señalando que todas sus actuaciones se están ciñendo a las instancias judiciales respectivas.



Pero una fuente conocedora de temas laborales le explicó a este diario que esta entidad no tiene ninguna facultad jurídica para garantizar o exigir que la aerolínea no tome acciones administrativas y sanciones contra los pilotos.



Según conoció EL TIEMPO, Negret envió la propuesta luego de cristalizarse este jueves una reunión que había buscado la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, con el presidente de Avianca Holdings, Hernán Rincón, quien la semana pasada estaba fuera del país.



Consultada por este diario, la ministra indicó que los pilotos plantearon el viernes levantar la huelga si el ministerio daba garantías de no represalias, ante lo cual la respuesta de la funcionaria fue que esto no era posible debido a que está pendiente el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad de la huelga.



Y agregó que en una huelga normal, luego de los 60 días, el procedimiento es la convocatoria de un tribunal de arbitramento, situación que no aplica en este caso, pues esta instancia ya fue convocada por el ministerio, lo que implica que de forma inmediata los pilotos deben regresar a sus labores al siguiente día.



Sin embargo, la funcionaria recalcó que el hecho de finalizar la huelga antes del fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia marca un antecedente positivo en la situación, pero no anula ninguna de las vías legales, es decir, el tribunal de arbitramento y el análisis de legalidad del cese por parte de la Corte.

Las razones para levantar la huelga

El líder de los pilotos en huelga, el capitán Jaime Hernández, presidente de Acdac, dijo -en un comunicado divulgado por el sindicato- que "La voluntad de negociación de los pilotos siempre ha estado y estará intacta; y confiamos en que la administración recapacite. Sin embargo, entre tanto, y atendiendo el llamado del señor Defensor y las garantías que él, en nombre del Estado nos da, levantamos la huelga, pero mantenemos las peticiones que se traducen en condiciones de seguridad aérea y el fin de la discriminación laboral en el holding”.



Avianca aun no se pronuncia sobre la decisión de los pilotos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS