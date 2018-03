Petroleras fueron claves en más ganancias de empresas

06 de marzo 2018 , 08:57 a.m.

En el periodo más difícil de la economía del país en los últimos 8 años, pues el producto interno bruto (PIB) solo creció 1,8 por ciento, las utilidades de 53 compañías grandes no financieras, que suele ser un buen indicador de como les fue al resto, aumentaron dos dígitos en el 2017.

El análisis de EL TIEMPO indica que sumaron 18,8 billones de pesos, con un aumento del 55,1 por ciento, frente al 2016, cuando totalizaron 12,1 billones de pesos. Los beneficios fueron impulsados por el sector minero-energético, pues restando a Ecopetrol y sus subsidiarias sumaron 12 billones de pesos, con un crecimiento de 5,5 por ciento (1,41 puntos porcentuales en términos reales; la inflación del 2017 fue 4,09 por ciento), frente al 2016, cuando totalizaron 11,4 billones de pesos.



Además, 81 por ciento de las firmas registraron ganancias y el 19 por ciento, pérdidas netas.



El análisis indica además que el 36 por ciento de las compañías aumentó las ganancias en el 2017, frente al 2016.



Sin embargo, hubo afectación por factores como el bajo crecimiento del gasto de los hogares, lentitud en la transmisión al mercado de una baja de 3,25 puntos porcentuales en la tasa de interés ordenada por el Banco de la República y un aumento del IVA del 16 al 19 por ciento.



El gasto de los hogares creció 1,7 por ciento en el 2017 y las ventas del comercio al por menor bajaron 0,9 por ciento, según el Dane.

Impacto del crudo

Ecopetrol ­ tuvo utilidades netas por 6,6 billones de pesos, cifra que representó un incremento del 323 ciento, frente al cierre del 2016, cuando sumaron 1,6 billones de pesos. Ese resultado fue producto, principalmente, de un incremento del 15,6 por ciento en las ventas (consolidadas), que alcanzaron el año pasado 55,2 billones de pesos. Estas a su vez fueron impulsadas, principalmente, por el precio del petróleo Brent, que subió de 45 a 55 dólares el barril en el 2017.



Entre tanto, Cementos Argos, que deriva 73 por ciento de sus ingresos de las actividades en EE. UU., Centroamérica y el Caribe, a nivel de sociedad matriz perdió 9.209 millones de pesos, pero de manera consolidada tuvo beneficios netos por 77.228 millones de pesos, aunque con una caída del 86,2 por ciento, frente al 2016.



El informe de la empresa señala que hubo productos en el mercado colombiano de bajo precio, en buena medida por importaciones de orígenes que en algunos casos subsidian los costos de energía, manipulan las tasas de cambio como mecanismo de promoción de sus industrias nacionales y no siguen estrictos estándares ambientales. Aún así los ingresos consolidados de Argos crecieron 0,2 por ciento el año pasado, a 8,5 billones de pesos.

Mal momento de textileras

Fabricato tuvo una pérdida neta de 6.455 millones de pesos, cuando un año atrás el saldo en rojo fue de 845 millones de pesos. La firma dijo que el 2017 fue desfavorable porque la caída de la producción del sector textil fue de 8,2 por ciento y la de las confecciones, del 8,6 por ciento.



El presidente de la corporación, Carlos Alberto de Jesús, dijo que a partir del segundo trimestre del 2017 sintieron el impacto negativo en los negocios, generado tanto por la disminución de la actividad económica del país como por el incremento de prácticas desleales (contrabando y dumping). Algo similar a lo de Fabricato le pasó a Coltejer, que elevó sus pérdidas de 7.714 a 24.747 millones de pesos y las adujo, entre otros, a mayores gastos financieros, caída del mercado interno e importación de productos asiáticos a bajos precios por parte de terceros.

Comercio y alimentos

El año pasado, el Grupo Éxito tuvo un aumento en las ventas en los cuatro países en donde opera del 9,4 por ciento, al sumar 56,4 billones de pesos, mientras que sus utilidades ascendieron a 217.000 millones de pesos, cinco veces más que en el 2016.



Lo anterior se debió, entre otros, a mejoras en la productividad y el comportamiento de la unidad brasileña. No obstante, la facturación en Colombia de Almacenes Éxito bajó 3,4 por ciento, a 10,6 billones de pesos.



Por su lado, el Grupo Nutresa –dueño de marcas como Noel, Zenú, Colcafé– registró una utilidad neta consolidada de 424.340 millones de pesos, 6,1 por ciento superior a la anotada en el 2016, y la no consolidada subió 7,8 por ciento, a 430.279 millones de pesos. “El margen operacional se situó en 8,9 por ciento y es el resultado de unos menores gastos de administración y producción, los cuales, acompañados por el incremento de la utilidad bruta, permitieron contrarrestar en parte el efecto del mayor esfuerzo requerido durante el año en gastos de ventas en nuestro mercado local”, explicó la organización.



Por su lado, Avianca Holdings registró una utilidad neta de 82 millones de dólares, con un alza 85,5 por ciento, comparada con la del 2016, por el incremento de los ingresos operacionales y del tráfico de pasajeros y de carga, pese al impacto de una huelga de pilotos de 44 días. Los resultados de la empresa no fueron mejores por un aumento de 21,5 por ciento en los precios del combustible (gasolina), a causa de los mayores precios del petróleo. Sin embargo, tuvo que elevar 6,2 por ciento los precios de los tiquetes para contrarrestar los mayores costos.

Foráneas giran más dividendos

El incremento de los precios del petróleo y el carbón también permitió que en el 2017 las compañías foráneas giraran más dividendos de sus utilidades a las casas matrices. La balanza de pagos indica que la renta aumentó 56,1 por ciento, al pasar de 4.713 millones en el 2016 a 7.360 millones de dólares el año pasado.



El incremento de los egresos por utilidades de la inversión extranjera directa, según el Banco de la República, se debe al aumento de las ganancias de las firmas que operan en explotación petrolera (1.403 millones de dólares) y minas y canteras (1.291 millones de dólares). “Estas mayores ganancias fueron compensadas parcialmente por la reducción de las utilidades de las empresas del sector de manufacturas (281 millones de dólares), establecimientos financieros (148 millones de dólares) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (148 millones de dólares)”, agrega el Emisor.



En el 2015, firmas foráneas giraron desde el país 5.317 millones de dólares.

Tiendas de descuentos generan alza en las ventas

A pesar de que el año pasado la inflación de alimentos se ubicó 1,49 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al ubicarse en 2,6 por ciento, los hogares buscaron el ahorro y encontraron en los supermercados de descuentos fuertes una fuente para rendir sus ingresos.



Así las cosas, hoy 14 por ciento del gasto de los colombianos en mercado se realiza a través de esos formatos.



La cadena de origen portugués Jerónimo Martins Colombia (JMC) dijo que abrió 169 supermercados, con una inversión promedio cada uno de 3.500 millones de pesos. Así, completó 389 en 147 ciudades y localizaciones en el país.



Durante el 2017, JMC, a través de la marca Ara, registró ventas por 405 millones de euros (1,42 billones de pesos), cifra que casi duplica la del 2016, que fue de 831.000 millones de pesos.



“El foco en las ventas a través de la inversión en el refuerzo del posicionamiento de precios y la experiencia de consumo impulsó un fuerte año de crecimiento del volumen de negocios y de aumento de las cuotas de mercado y marcas (propias), que entraron bien preparadas en el 2018”, dijo Jerónimo Martins en el informe que reveló en Lisboa (Portugal), sede de su casa matriz.



JMC también adquirió los derechos de arriendo de unos 15 de los 19 locales de los almacenes Tía, para acelerar su expansión en Colombia.



Por su lado, los resultados proyectados de Koba Colombia (Tiendas D1) indican que, como parte de fase de expansión, registró durante el 2017 pérdidas netas por 77.942 millones de pesos, con un aumento de 52.380 millones de pesos, frente a 2016, cuando sumaron 25.562 millones de pesos. Jerónimo Martins Colombia, aunque no reveló la cifra, también está registrando pérdidas netas, por su fuerte ampliación.



Los ingresos de Koba Colombia sumaron cerca de 3,1 billones de pesos, con un aumento de 45,6 por ciento frente al 2016, cuando alcanzaron 2,13 billones de pesos.



Además, abrió unos 240 locales en los últimos 14 meses para completar 726 en el país



Entre tanto, las ventas de PriceSmart en Colombia crecieron 10,1 por ciento en el último trimestre del 2017 y el presidente de la compañía, José Luis Laparte, presentó la operación como una de las más destacadas entre los 13 países de Latinoamérica y el Caribe donde la marca tiene presencia. Claro que a esta cadena, con alrededor del 60 por ciento de productos importados, también le ayudó la estabilidad del dólar, que se movió en el 2017 en una pequeña banda, cerca de los 3.000 pesos.



El formato de los negocios de bajo costo está diseñado para ser ágil, productivo y minimizar costos a lo largo de toda la cadena sin invertir en publicidad y con desarrollo de marcas propias y proveedores medianos y pequeños. Los ahorros son trasladados al consumidor vía precios.



