Pemex pierde 8.790 millones de dólares en el segundo trimestre

La depreciación del peso mexicano frente al dólar impactó fuertemente el reporte trimestral de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La petrolera reportó este viernes a la bolsa mexicana de valores una pérdida de 8.790 millones de dólares, en el segundo trimestre del 2018. El resultado llevó a la compañía mexicana a una pérdida neta de 2.673 millones de dólares en el primer semestre del 2018.



Esta información coincidió con la revelación del equipo energético que acompañará la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1.° de diciembre.

El alza de los precios del crudo impulsó las exportaciones de Pemex y disparó sus ventas un 36 por ciento comparado al segundo trimestre del 2017.



La empresa también dijo que la liberación de los precios de la gasolina y el diésel en México son una de las promesas de la reforma energética que abrió el mercado a la competencia. Pero esto no pudo impedir una pérdida neta que supera los 2.000 de dólares millones en el semestre frente al resultado positivo de 6.400 millones reportado por la empresa en el mismo periodo del año pasado. Pemex explicó que la depreciación de la moneda local en este año le ocasionó una pérdida cambiaria de US$ 6.370 millones.



No obstante, la producción de crudo de la firma continúa decreciendo desde el 2004, cuando produjo 3,3 millones de barriles diarios. Pemex informó que durante el segundo trimestre su producción se colocó en los 1,8 millones de barriles por día. Esto representa un 7,3 por ciento menos que lo que producía hace un año.

© LUIS PABLO BEAUREGARD

​Ediciones El País, SL 2018