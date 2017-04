Operador celular lanza en Francia banco completamente móvil

La operadora telefónica Orange tendrá a partir del 6 de julio (15 de mayo para sus empleados) su banco propio, totalmente móvil.



Por el momento, solamente en Francia, donde Orange es el primer operador, pero el año que viene también estará disponible en España y Bélgica. Así lo anunció el presidente y consejero delegado de Orange, Stéphane Richard, en Hello, evento en el que anualmente la operadora francesa presenta sus novedades.

La idea es que el servicio bancario sea gratuito siempre que el cliente realice al menos tres pagos o retiros de efectivo. A cambio, ofrece cuentas, tarjetas bancarias y retiros de efectivo gratis en toda la zona del euro.



“Abrimos un nuevo capítulo de nuestra historia. Orange es ya también un banco. Y un banco con la experiencia de cliente en el corazón de su modelo”, reza un comunicado firmado por Richard y enviado este jueves.

Servicios gratuitos

El directivo se ha referido a la iniciativa como “el gratis de la banca”. Según publicita la operadora en su página web, “Orange Bank es el primer banco diseñado conjuntamente por expertos de móvil y de banca y pretende sacudir los estándares existentes”.



De hecho, el proyecto se produce un año después de que Orange adquirió el banco Groupama y en un momento en el que, según la propia operadora, el 85 por ciento de las operaciones bancarias en Francia se realizan desde el teléfono móvil.



Según publica la prensa francesa, no se exigirá al cliente condición alguna de ingreso y dispondrá de una cuenta de ahorro remunerada (no se ha especificado el interés) y de descubierto autorizado cuya cuantía no se ha desvelado.



Según Le Monde, Orange Bank entrará en servicio en dos fases: una primera el próximo 15 de mayo, para sus empleados, y el 6 de julio para todo el público. El banco comenzará a operar en Francia, donde espera captar dos millones de clientes en diez años, pero la idea es que se extienda a Bélgica y España, en principio, en el 2018.La información comercial de Orange promete actualización inmediata de los movimientos de la cuenta, tanto si son pagos con la tarjeta bancaria o el móvil, transferencias, gastos o ingresos.

Planea dar créditos de consumo e, incluso, hipotecarios a final de año. FACEBOOK

TWITTER

Envíos de dinero



También ofrece la posibilidad de desactivar o activar la tarjeta de forma sencilla en caso de pérdida o enviar dinero a amigos por SMS, todo dentro de la aplicación móvil del banco.



Subraya el diario que el cliente puede tener tarjetas gratis y que no se cobra tarifa alguna por el uso de cualquiera de los medios de pago disponibles. Tampoco hace falta ser titular de una línea telefónica de Orange para ser cliente del banco.



Los interesados podrán convertirse en clientes de Orange Bank de forma sencilla, descargando la aplicación y siguiendo los pasos que se indican. Orange promete ir enriqueciendo la oferta de servicios de manera paulatina, con seguros (de vida, de hogar o de vehículos), créditos al consumo, lo que Le Monde sitúa en septiembre, e incluso créditos hipotecarios (a finales de este año o principios del que viene).



Todas estas funcionalidades estarán apoyadas en Watson, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por IBM. El cliente podrá tener contacto por chat con este asistente las 24 horas del día y cuanto más interactúe con él, más conocimiento tendrá el robot de él y será capaz de proponerle acciones o de realizarlas de manera autónoma.



En todo caso, un equipo de 100 personas, reclutadas entre empleados de Orange y de Groupama, podrán asistir al cliente con las tareas más complejas. Además, para una atención personal, Orange cuenta con una extensa red de tiendas y ha formado específicamente a más de 800 trabajadores como personal comercial para el lanzamiento del banco.



Ediciones EL PAÍS, SL 2017