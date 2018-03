Old Mutual, otra que vende negocios en Latinoamérica

El conglomerado sudafricano de seguros, pensiones y administración de activos, Old Mutual llegó este jueves a un acuerdo con la compañía asiática CMIG International, para la venta de sus filiales en Latinoamérica.

Se trata de los negocios de pensiones, seguros, asesoría financiera y comisionistas de valores, entre otros, que Old Mutual tiene en Colombia, Uruguay y México, operación que está sujeta a la aprobación de las autoridades financieras de cada país.



Esta operación significa el regreso de la marca Skandia a Colombia, que había llegado en 1953, pero que en 2014 fue cambiada por la de Old Mutual.



El monto de la operación no fue revelado, pero expertos internacionales había tasado esa transacción el año pasado en unos 460 millones de dólares.



Old Mutual es la segunda multinacional que, en menos de dos meses, anuncia su retiro de Latinoamérica, pues a finales de febrero pasado la australiana QBE Seguros informó acerca de su salida de la región, luego de concretar la venta de las filiales en esta parte del mundo a la suiza Zurich Insurance por 409 millones de dólares.



Hasta hoy es poco lo que el mercado latinoamericano y, en especial el colombiano, conoce de los inversionistas asiáticos que se quedan con los negocios de Old Mutual en Latinoamérica.



Pero según se informó, CMIG International es una compañía financiera basada en Singapur, que se enfoca en inversiones internacionales y servicios financieros y cuenta con un capital registrado de más de 2.200 millones de dólares.



Su principal accionista es China Minsheng Investment Group (CMIG), uno de los grandes grupos de inversión privada en China, registrado en Shanghái con activos por 40.000 millones de dólares. El Grupo tiene empresas en sectores como, energía, salud, inmobiliario, aviación, tecnología, financiero y leasing.



Al referirse a la venta de las operaciones de Old Mutual, Santiago García, presidente de la compañía en Colombia dijo que “es una excelente noticia para los inversionistas, para nuestros clientes y para el mercado. Representa la apertura del sector financiero nacional al mercado asiático con las múltiples oportunidades que esto conlleva”.



Sostuvo que CMIG International es reconocido por permitir a las compañías en las cuales invierte continuar con sus operaciones sin cambios, y bajo la dirección del mismo equipo administrativo.

“Nuestros clientes pueden estar tranquilos de que sus inversiones continuarán siendo manejadas profesionalmente y que seguirán contando con un excelente servicio, factores que nos han diferenciado en estos más de 65 años de presencia en el país”, precisó.



Old Mutual, que llegó a Colombia en el 2004, cuando la sudafricana adquirió las operaciones que tenía el Grupo Skandia en la región, participa en el negocio de las pensiones obligatorias y voluntarias en Colombia.



Al cierre del año pasado, con recursos administrados por más de 13,5 billones de pesos en pensiones obligatorias de unos 102.230 colombianos, mantenía una cuota de mercado del 5,7 por ciento, según datos de la Superintendencia Financiera.

No obstante, su cuota de mercado en pensiones voluntarias es bastante mayor, pues del total de recursos manejados en este frente, cerca de 20 billones de pesos, Old Mutual administra cerca del 26 por ciento de los mismos.



A nivel Latinoamérica, el grupo sudafricano administra más de 13.500 millones de dólares a través de varias compañías financieras que incluyen negocios de pensiones, seguros de vida, fondos mutuos, comisionista de bolsa y asesoría en inversiones.



A través de un comunicado de prensa Kevin E. Lee, presidente ejecutivo de CMIG International, dijo que “Old Mutual Latam es una compañía bien manejada con un crecimiento constante y sostenido. Siempre ha privilegiado los intereses de sus clientes, lo cual está alineado con nuestros valores”.



Agregó que en CMIG tienen un compromiso de largo plazo de fortalecer y hacer crecer la compañía en la región. “La adquisición de Old Mutual Latinoamérica es una excelente plataforma para CMIG International, para su ingreso al mercado regional, el cual cuenta con un gran potencial”.



