Las nuevas movidas empresariales en el país

Durante el puente festivo y el miércoles, se conocieron más adquisiciones de empresas, compra de participaciones en contratos de petróleo y minería, llegada de marcas e inversiones de multilatinas del país.



La recopilación indica que se firmaron y/o se acordaron 13 negocios, entre otros, sectores, en comercio al por menor, agroindustria, minas, petróleo, telecomunicaciones y el sector manufacturero.

-Por 7,5 millones de dólares, Red Eagle Exploration adquirió dos licencias para explotar comercialmente oro en el distrito minero California-Vetas, en el departamento de Santander. De esa manera, la firma norteamericana completa 8 frentes de trabajo en la zona.



-La también canadiense Gran Colombia Gold firmó un acuerdo con su paisana IamGold Corporation, para la exploración y posible compra de una participación en el proyecto Zancudo, ubicado en Titiribí, Antioquia, que consta de una mina de oro.



-El fondo de capital Equity International ­-que fue fundado por el multimillonario Sam Zell- The Olayan Group y TC Latin America Partners invertirán 150 millones de dólares en la firma Andean Tower Partners (ATP). Esta empresa opera antenas de telecomunicaciones y también acaba de recibir como socio a la colombiana ISA, con un aporte de 80 millones de dólares.



-La petrolera inglesa Amerisur Resources firmó los acuerdos para comprar, por 4,85 millones de dólares, participaciones accionarias en contratos de la cuenca de hidrocarburos Caguán-Putumayo. Los actuales dueños de las participaciones en estos proyectos son Meta Petroleum y Pacific Stratus Energy Colombia, filiales de la canadiense Pacific. En detalle, los acuerdos incluyen la compra, por parte de Amerisur, de una participación del 60 por ciento en el contrato Put-9; en Mecaya del 58 por ciento; en Terecay del ciento por ciento; y en Tacacho el 50,5 por ciento. La compañía británica será la operadora en todos los proyectos, con excepción de Put-8.



Actualmente es propietaria también del 60 por ciento en el campo Temblon; del 50 por ciento en Put-8; 60 por ciento en Put-12; y 58 por ciento en Mecaya, Platanillo, Andaquíes, Put-30, Terecay, Coati y Tacacho. Igualmente, estos contratos son sobre la cuenca Caguán-Putumayo.



-Inca Worldwide adquirió una participación accionaria mayoritaria en Colombiana de Combustibles (Colbio). Esta empresa produce aceite para combustión a base, entre otras semillas, de jatropa e higuerilla.



-Miguel Caballero, marca colombiana que fabrica ropa blindada para protección personal, abrirá una planta de producción en México, con una inversión de 4 millones de dólares. Miguel Caballero, el presidente de la compañía, dijo al diario El Financiero, de México, que la factoría tiene previsto alcanzar un nivel de producción de 12 mil unidades al mes, como cascos, chalecos y vestuario.



“Vamos a empezar este año con un nivel de producción de 3 mil unidades, pero se verá incrementada paulatinamente hasta alcanzar la meta, que es de 12 mil unidades por mes; lo que nos permitirá ahorrar alrededor de 15 por ciento en logística de transporte”, agregó el directivo. En la actualidad, la empresa tiene una fábrica en Colombia que exporta a 30 países, entre estos México. “Tenemos previsto facturar entre 15 y 20 millones de dólares sólo en esta nueva planta”, agregó Caballero a medios mexicanos.



-En el 2016, y tras seis años de ser adquirida por el Grupo Nutresa, la compañía estadounidense AbiMar Foods (ante Fehr Holding), registró ventas 102 millones de dólares. Al respecto, Abilene Reporter News dice que el grupo colombiano ha invertido 30 millones de dólares en las plantas de AbiMar en Abilene (Texas) y Oklahoma. Sin embargo, a finales del 2015, The Development Corporation of Abilene aprobó un préstamo de 1,5 millones de dólares para más expansión de las plantas.



-La cadena española de ropa infantil Neck & Neck está cerca de firmar el acuerdo de franquicia para abrir almacenes en Colombia, a través de una franquicia maestra. La marca europea tiene unos 60 locales en el extranjero y unos 130 en España. Es una empresa familiar, que ha conseguido establecerse en 17 países y es caso de estudio en Harvard, entre otros, por el sistema de mercadeo de fidelización.



- La empresa chilena Bancard está en la etapa de definición sobre qué hacer con los activos que tiene el expresidente Sebastián Piñera en países como Chile y Colombia, y que en su entorno los valorizan en 3.000 millones de dólares, y que posiblemente pasarán a manos de un fideicomiso, cuando decida lanzarse nuevamente al cargo.



Según El Mercurio, Entre ellos están el por ciento en la pesquera peruana Exalmar, en Corporación Lindley, también en Perú, así como la participación en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde es el mayor accionista individual; o en la aerolínea Avianca. Pero también hay inversiones menos conocidas, por tratarse de sociedades no abiertas en la bolsa, como Termocandelaria y Termobarranquilla, también en Colombia.



-Laa francesa TagPay también entró a Colombia. La firma creó una aplicación bancaria que funciona en todos los celulares y permite recibir el pago de nómina, hacer compras, pagos de factura y giros, sin contacto. TapGay está en 20 países y cuenta con inversión minoritaria del banco Société Générale.



-La asamblea de accionistas de Azul & Blanco Millonarios aprobó una capitalización, por 22.295 millones de pesos. El fondo de capital Blas de Leso, que hace parte de Amber Capital Investment (EE. UU.), manifestó su intención de aportar los recursos, con los que su participación en el club de fútbol bogotano pasará del 48 al 67 por ciento. Las pérdidas de Millonarios en el 2016 sumaron 6.784 millones de pesos. Con la determinación también se supera la causal de disolución contable y se aseguran recursos futuros para sanear patrimonialmente la sociedad.



-Generali pidió al banco Rothschild que busque compradores para sus subsidiarias en Colombia, Ecuador y Panamá. Según Reuters, la mayor aseguradora de Italia abandonará mercados en los que no tiene una gran participación de negocios.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y GDA (EL MERCURIO).