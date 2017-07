Netflix gana más pese a la creciente competencia

La plataforma de distribución de contenido audiovisual Netflix cerró las cuentas del segundo trimestre con un incremento del 60 % en el beneficio, hasta los 66 millones de dólares.

Sus 104 millones de abonados le aportaron ingresos de 2.785 millones, que mejoraron un 32 % frente al mismo periodo de hace un año. Y eso pese a que la competencia de Amazon, Hulu, YouTube y de servicios locales crece. Las acciones suben un 11 % tras presentar resultados.



Lo primero en lo que se fijan los inversores es en el crecimiento de la base de usuarios, que con sus abonos mensuales generan su principal fuente de ingresos.



Los últimos resultados reflejan un fuerte impulso pese a que el segundo trimestre suele ser el más lento. Hace un año sumó 1,7 millones de abonados. En este fueron 5,2 millones, el doble de lo que espera Wall Street gracias a nuevas series como Glow y de Ingobernable en América Latina.

Reed Hasting se muestra cada vez más disciplinado con las series aunque trata de expandirse en nuevos géneros como películas y no ficción

Después diseccionan cómo evoluciona el negocio internacional. Las operaciones en EE. UU. registraron unos ingresos de 1.505 millones en el segundo trimestre.



Pero es un mercado casi maduro. En el exterior, donde tiene la mitad de los abonados, la facturación ronda los 1.165 millones. Ahí la cuestión está en ver cómo mantiene esa expansión preservando el margen de beneficio.



El tercer punto de atención es la agresividad con la que gasta efectivo para dotarse de contenido y entender si la inversión que realiza se justifica con el ritmo con el que atrae nuevos suscriptores, especialmente en el mercado internacional.



Reed Hasting se muestra cada vez más disciplinado con las series aunque trata de expandirse en nuevos géneros como películas y no ficción.



El dinero que destina a obligaciones de contenido crecen más o menos a la par que los usuarios. Netflix está cancelando, en paralelo, las series que no funcionan, como The Get Down, en la que estaba destinando 11 millones por episodio, o Sense8, en la que inyectaba nueve millones por capítulo.



Estos títulos no generaban la audiencia de éxitos como 'House of Cards' o 'Orange is the New Black'.



Las acciones de Netflix se apreciaron casi un 30 % en lo que va de año, hasta los 160 dólares la unidad y está muy cerca de su máximo.



Era una revalorización antes de presentar resultados superior al 60 % cuando se toma como referencia los últimos 12 meses.



La compañía tiene una capitalización de 70.800 millones.



