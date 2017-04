Empresas anuncian negocios por  $ 2,3 billones solo iniciando abril

12 de abril 2017 , 08:56 a.m.

En los sectores de seguros, infraestructura, agro, industria, servicios de telecomunicaciones y fútbol profesional se presentaron las primeras movidas empresariales de abril en el país o sobre activos colombianos.



Los reacomodos más grandes son la recompra del 4,9 por ciento de Sura Asset Management, por parte del Grupo Sura, y la entrada de la mexicana Asur a la operación de 12 concesiones aeroportuarias, a través de la adquisición de las firmas Airplan y Aeropuertos de Oriente.

Por 383 millones de dólares, cerca de 1 billón de pesos, el Grupo Sura recomprará el 4,9 por ciento de las acciones de su filial Sura Asset Management que están en manos de la International Finance Corporation Alac Spain. De esa manera, Sura elevará su participación en la compañía del 78,71 a 83,58 por ciento.



Por 262 millones de dólares, unos 752.000 millones de pesos, el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), de México, firmó acuerdos para adquirir el interés mayoritario en las concesionarias Airplan y Aeropuertos de Oriente.



Airplan tiene concesiones para operar los aeropuertos Enrique Olaya Herrera, José María Córdova (Medellín), Los Garzones (Montería), Antonio Roldán Betancourt (Carepa), El Caraño (Quibdó) y Las Brujas (Corozal).



Por su lado, Aeropuertos de Oriente cuenta con las licencias para los terminales Simón Bolívar (Santa Marta), Almirante Padilla (Riohacha), Alfonso López Pumarejo (Valledupar), Camilo Daza (Cúcuta), Palonegro (Bucaramanga) y Yariguíes (Barrancabermeja).



El fondo de capital inglés InfraRed Capital Partners (InfraRed) compró el 50 por ciento de la concesión Perimetral de Oriente de Cundinamarca, que corresponde a la primera ola de 4G.



El proyecto busca la construcción, rehabilitación y operación de 153 kilómetros de la carretera que une a 7 municipios del oriente del departamento de Cundinamarca.



Equity International, The Olayan Group y TC Latin America Partners invertirán 150 millones de dólares (430.000 millones de pesos) en Andean Tower Partners. Esta empresa opera sitios de antenas para celulares y también acaba de recibir como socio a ISA, con un aporte de 80 millones de dólares.



Tower One Wireless adquirió el 90 por ciento de una firma que provee sitios para antenas repetidoras de celulares en Colombia, pero no reveló la razón social. La firma adquirida opera en el mercado local desde el 2005.



Molson Coors International concedió, a la Central Cervecera de Colombia (CCC), hasta diciembre del 2026, la licencia para producir y comercializar en el país las marcas Miller Genuine Draft y Miller Lite.



El negocio se da tras la venta a nivel mundial de dichas marcas a la norteamericana Molson, luego de la fusión AB InBev -SABMiller. Esta última firma era encargada de producirlas en Colombia, a través de Bavaria.



El acuerdo de maquila de Molson con Bavaria, empresa ahora en manos de AB InBev, se mantendrá por 3 años. Posteriormente, CCC entrará a fabricarlas, pues construye una planta de producción en Sesquilé (Cundinamarca). CCC es un ‘joint venture’ de la colombiana Postobón y la chilena CCU.



Flores Ipanema adquirió los activos de la firma Exotic Farms dedicados a la exportación. Se trata de 51 hectáreas de cultivos ubicados en Tocancipá (Cundinamarca).



La participación de las dos empresas en el negocio de exportaciones de las flores es del 7 por ciento, y medida en términos del área cultivada, del 5,5 por ciento.



A través de una readquisición de acciones, a las firmas Probán y Unibán, Banacol y varias de sus subordinadas elevaron del 50 a 100 por ciento su participación accionaria en Corrugados del Darién. Esta empresa produce cajas para empacar banano y otros productos agrícolas y tiene 11 por ciento del mercado.



La venta de la participación accionaria de Corrugados del Darién se debe a que Unibán, que a su vez ejerce control sobre Probán, se convirtió después de esa operación en dueño de una planta de producción de cajas de cartón.



La empresa Quimpac de Colombia (antes Prodesal), subordinada de la peruana Quimpac, adquirirá parte de los activos marcas y licencias que concedió el Instituto Colombiano Agropecuario(ICA), a la compañía Colombiana Indagro que, por su lado, produce, ente otros, los sellos Ganasal y Ganagras.



Se trata de sales mineralizadas para consumo del ganado bovino. Según la medición de la demanda en volumen y toneladas, Quimpac tiene una participación de mercado en Colombia del 1 por ciento e Indagro del 11 por ciento, en cuanto también a sales mineralizadas.



Azul & Blanco Millonarios concretó una capitalización por 22.295 millones de pesos. El fondo de capital Blas de Leso, que hace parte de Amber Capital Investment (Estados Unidos) aportó los recursos, con los que su participación en el club de fútbol bogotano pasó del 48 al 67 por ciento.



Las pérdidas de Millonarios en el 2016 sumaron 6.784 millones de pesos. Con la decisión también se supera la causal de disolución contable y se aseguran recursos futuros para sanear patrimonialmente la sociedad.



