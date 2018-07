Sector de 'startups' en Colombia, en la mira del BM y  españoles

Las ‘startups’ (firmas de base tecnológica) extranjeras tienen en la mira el mercado nacional.



Una encuesta de IE Business School, Lufthansa y Casamérica dice que el porcentaje de empresas españolas del sector interesadas en abrir operaciones durante el 2018 y el 2019 en Colombia subió del 52 al 57 por ciento.

Además, Colombia fue tras México el país donde las compañías europeas encuestadas (75) planeaban desarrollar cualquier aspecto de su negocio, tomando en cuenta América y Europa.



Daniela Zárate, analista, dice que se debe a que mercado colombiano no está maduro y es de baja competencia en cuanto a los servicios digitales.



Por su lado, Tomás Morales, consultor en temas de asuntos públicos, dice en el informe que, sin embargo, no todo es de color de rosa en la expansión de las ‘startups’ españolas por Latinoamérica, como no lo fue en las fases anteriores.



“Las posibilidades son globales, pero la competencia también, y las peculiaridades del continente, y su enorme tamaño, esconden trampas en las que algunos emprendedores caen”, dice.



Po ejemplo, según agrega el analista, Juan de Antonio, el fundador de Cabify, la primera ‘startup’ española en superar los 1.000 millones de dólares de valoración, no tiene reparo en reconocer que uno de los grandes errores que cometió este al crear la empresa fue intentar abarcar demasiados mercados desde el primer minuto.



“Tras años de trabajo, varios intentos y algún que otro volantazo, hoy Cabify tiene presencia en nueve países latinoamericanos y sedes en Ciudad de México y Sao Paolo. El negocio español supone solo el 20 por ciento de su facturación”, agrega el experto.

La inversión propuesta de la CFI consiste en una participación minoritaria de capital en Liftit FACEBOOK

TWITTER



Por su lado, Daniela Zárate, editora de la revista AméricaEconomía, sostiene que ya sea Chile, Brasil, Argentina y Colombia las ‘startups’ deben conocer las características y particularidades de cada territorio, tanto en lo económico y político como en lo cultural antes de incursionar.



“Tener claro estos puntos, antes de desembarcar en Latinoamérica, permitirá a las empresas tomar una decisión clara y sacar las mayores ganancias de un mercado que puede ser interesante para sus productos y servicios tecnológicos”, agrega.





Inversión del Banco Mundial



De otra parte, se conoció que la Corporación Financiera Internacional (CFI) -entidad del Banco Mundial- invertirá 4 millones de dólares en acciones de la plataforma Liftit, que se enfoca en la prestación de servicios de transporte de mercancías, acarreos y mudanzas, contratando vehículos de terceros.



Los recursos serán utilizados por la plataforma para abrir operaciones en México y adquirir más activos en Colombia.



La ‘startup’ atiende unos 1.800 pedidos mensuales.



Liftit presta además servicios de entrega de carga desde centros de distribución hasta tiendas minoristas o consumidores finales.



La compañía, con sede principal en Bogotá, fue fundada en 2016 por los empresarios Brian York (EE. UU.), Ángel Celis y Felipe Betancourt.



La inversión propuesta de la CFI consiste en una participación minoritaria de capital para respaldar la expansión de la plataforma en territorio azteca y la posterior creación de un equipo de ventas y tecnología.



Liftit recibirá además aportes de otros fondos de capital enfocados en emprendimientos.



ROLANO LOZANO GARZÓN-ECONOMÍA Y NEGOCIOS