$ 11.498 millones, tope a primeros interesados en acciones de Coltel

El Gobierno acaba de fijar las condiciones en que venderá el 32,5 por ciento que tiene en la empresa Telefónica, que controla a Colombiana de Telecomunicaciones (Coltel), participación con la que espera conseguir unos 2,3 billones de pesos.

Esta es la segunda mayor venta de activos de la nación de los últimos cuatro años, después del 57,6 por ciento que tenía en Isagén, por el cual recibió 6,48 billones de pesos del fondo canadiense Brookfield (2015).



“Si tomamos un periodo más amplio, la segunda (venta) pudo ser el 11 por ciento de Ecopetrol. El proceso lo estamos haciendo directamente en Hacienda. Cisa lleva las enajenaciones de participaciones menores al 10 por ciento”, según confirmó Camilo Barco, director general de Participación Estatal en el Ministerio de Hacienda.



La reglas de juego para la participación de los inversionistas interesados quedaron consignadas en el decreto 1215, expedido el pasado 12 de julio por el Ministerio de Hacienda.



Cada una de las 1.108’269.271 acciones que la nación tiene en esa compañía cuesta 2.075 pesos, por lo que el paquete completo le representará ingresos adicionales de 2,3 billones de pesos.



Tal como lo establece la Ley 226 de 1995, los primeros beneficiarios de la oferta accionaria serán los empleados y exempleados de Coltel o las firmas en que esta tenga participación.



También, los sindicatos y federaciones de sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones y cesantías, entidades cooperativas, cajas de compensación familiar y, en general, entidades del sector solidario debidamente constituidas y reconocidas por las leyes colombianas.

Así las cosas, en esta primera etapa de venta, los interesados solo podrán adquirir hasta un máximo de 5’541.347 acciones, para lo cual tendrían que alistar unos 11.948 millones de pesos, según lo estipulado en el mencionado decreto.



Ese paquete de acciones representa apenas una participación del 0,5 por ciento de Coltel.



En el decreto expedido por Hacienda no se menciona una fecha precisa para el inicio de la primera etapa de enajenación de dicha participación de la nación en Coltel.

Sin embargo, advierte que una vez una o varias instituciones establezcan líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones, estas serán ofrecidas.



La venta hace parte del ‘Plan de enajenación anual global para la vigencia 2018’, presentado al Congreso de la República a finales de febrero pasado.



Además, el documento Conpes 3927 de 2018 establece que “(...) no es recomendable para la nación mantener participaciones minoritarias (...) y, en consecuencia, señala que el Gobierno debe priorizar la desinversión de aquellas sociedades con participación del Gobierno Nacional inferior al 50 por ciento”.



Entre los argumentos para la venta de esas participaciones minoritarias que la nación tiene en distintas empresas figura el hecho de que esas propiedades, en vez de generarle rentabilidad a la bolsa pública, le causan gastos y encarte, en la medida en que muchas no están entre los objetivos estatales.



Según la estatal Central de Inversiones (Cisa), la nación tenía en el 2016 acciones en 109 empresas, pero luego de algunas ventas adelantadas el año pasado, hoy solo quedan 106, muchas de estas con participación no mayoritaria.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS