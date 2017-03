El listado de las mujeres más adineradas del mundo

Liliane Bettencourt ocupa el primer puesto, con una fortuna de US$ 39.500 millones. Es la número 11 de los grandes multimillonarios.

A sus 93 años de edad, la francesa Liliane Bettencourt se llevó el trono de la mujer más rica del mundo, con un capital asciende a los US$ 39.500 millones, según un listado publicado por la revista ‘Forbes’.



Junto con sus hijos, Bettencourt es la dueña del 33 por ciento de L’Oréal, una de las marcas más reconocidas de maquillaje y productos de belleza y empresa en la que trabajó desde los 15 años. A ella se le atribuyen decisiones estratégicas para la multinacional, como la compra de Garnier en los años 60.



Le sigue Alice Walton, quien, a sus 66 años, es dueña de Wal-mart, corporación multinacional de tiendas estadounidenses, y quien goza de una riqueza que va por los US$ 33.800 millones.



Bettencourt y Walton son las únicas mujeres en estar en el ‘top 20’ de los personajes más ricos del globo.



En el tercer lugar está Jacqueline Mars, una de las propietarias de las empresas de dulces Mars, fábrica que les fue heredada tanto a ella como a sus hermanos, y a sus 76 años tiene un capital que alcanza la suma de US$ 27.000 millones y en el ‘ranking’ global ocupa el puesto 27.



En 1970, Mars estaba avaluada en 300 millones de dólares y en la actualidad tiene un valor de 14.000 millones de dólares.



En el cuarto lugar, está la dueña del Grupo Ferrero, María Franca Fissolo, dueña del grupo empresarial creador de productos estrella como Nutella, Kinder y Tic-Tac.



Fissolo actualmente es la persona más rica de Italia y reúne una fortuna que acumula los US$ 25.200 millones.



La empresa fue iniciada por sus abuelos, quienes en un principio abrieron una tienda de dulces durante la Segunda Guerra Mundial.



En el quinto lugar está Susanne Klatten, quien heredó, junto a su madre y hermano, la firma automovilística BMW, y quien además ha sido la accionista mayoritaria del consorcio farmacéutico Altana.



A sus 53 años, es considerada la mujer más rica de Alemania y su fortuna asciende a los US$ 20.400 millones.



Laurene Powell Jobs, por su parte, ocupa el lugar 44 de la lista ‘gorda’ y está en el sexto lugar entre el escalafón de las mujeres.



Es la viuda de Steve Jobs y accionista de Disney, con un porcentaje del 7,8. A sus 52 años, tiene una fortuna de US$ 20.000 millones.



Gina Hope Rinehart, heredera de la minera Hancock Prospecting, está en el lugar número siete y su fortuna asciende a los 15.000 millones de dólares.



Su padre, Hancock Lang, halló, en 1952 el depósito más grande del mundo de mineral de hierro y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Australia.



Abigail Johnson está en el puesto 65 de la lista mundial y en octavo de la lista de millonarias. Es la CEO y accionista de Fidelity y con 54 años, su fortuna llega a los US$ 14.400 millones.



Con 73 años, Iris Fontbona es la única latinoamericana de la lista femenina y la mujer más acaudalada de Chile.



Está en el lugar 101 de la lista global y en el noveno de las mujeres. Junto con sus hijos, lideran Antofagasta Plc, empresa chilena que opera en distintos sectores de la economía, y son dueños, demás, de varios negocios turísticos en Europa. Su fortuna asciende a los US$ 13.700 millones.



En el puesto 10 aparece Beate Hesiter, con una fortuna de 13.700 billones de dólares, generada gracias a su padre, Karl Albrech, el fundador de los supermercados Aldi. La primera tienda abrió en 1946 y hoy opera con más de 10.000 establecimientos.



EL TIEMPO