Muerte de jefe de Fiat abre debate a privacidad de los ejecutivos 

La inesperada muerte del jefe de una compañía automotriz, Sergio Marchionne, genera preguntas incomodas sobre cuanta información relacionada con temas de salud deben dar a los mercados los ejecutivos enfermos o sus empresas.

La revelación de un hospital de Zurich -donde falleció el máximo responsable, de 66 anos- de que Marchionne se venía tratando hacía mas de un año, generó un debate sobre si debería haber informado antes a su empleador acerca de su condición o si Fiat Chrysler Automobiles NV minimizó su gravedad.



Pero los abogados dicen que la falta de revelación sobre su salud muestra cómo, en tales circunstancias, los derechos firmemente arraigados de los europeos a la privacidad pueden anular las obligaciones de compartir con los inversores las noticias sobre una enfermedad grave.



"La protección de los datos personales es un derecho fundamental en Europa; la privacidad es la regla y la divulgación de datos personales, la excepción, especialmente cuando se trata de información medica", dijo Tom De Cordier, socio especializado en derecho de privacidad en el estudio jurídico CMS DeBacker en Bruselas.

"En el marco de Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, los datos médicos y relacionados con la salud gozan de una protección mayor que los datos personales 'normales'", agregó.



Fiat Chrysler confirmó por primera vez, el 5 de julio, que Marchionne había sido sometido a una operación de hombro por una dolencia no especificada, la cual requeriría solo un "breve periodo de convalecencia".



El 21 de julio, la compañía nombró un sucesor y afirmó que Marchionne, un italo-canadiense, no volvería a trabajar. Cuatro días después, Marchionne murió en el hospital de Zurich.



Lo que es fundamental, la empresa dijo que no tenía "conocimiento de los hechos" con respecto a la enfermedad de su ex máximo ejecutivo hasta días antes de anunciar su renuncia, afirmación respaldada por la familia de Marchionne.

El caso de Apple

La historia lleva a comparar el caso con el de Steve Jobs, el cofundador de Apple Inc., a quien se atribuyó haber revivido la fortuna del gigante de la tecnología por cuenta propia.



Los accionistas elogiaban a Marchionne por el rescate de Fiat y Chrysler y creían que el futuro de una compañía fusionada estaba entrelazado con su liderazgo.



Marchionne, que había salvado a Fiat de la bancarrota cuando asumió el control en 2004 y luego pasó a rescatar a Chrysler fusionando a las dos companías, era tan importante que el informe anual del grupo incluía una divulgación de riesgos sobre él.



A pesar de que planeaba retirarse en abril de 2019, "es fundamental para la ejecución de nuestra dirección estratégica y la implementación de nuestro plan de negocios", reza el documento. En 2009, Jobs divulgó que estaba luchando con un "desequilibrio hormonal".



Una quincena mas tarde anunció que se tomaría una licencia médica sin dar detalles. Resultó que esta era para un trasplante de hígado y Apple recibió críticas por la falta de transparencia, dada la importancia de Jobs para la companía.



Bloomberg News