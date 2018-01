Con 10 locales abrirá sus puertas marca de bajo costo de Bodytech

En la primera semana del 2018, se conocieron en detalle 14 movidas empresariales que se definieron en los últimos días del año pasado.



Los movimientos accionarios y alianzas se realizaron en los sectores de entrenamiento deportivo y salud, industria, infraestructura, tecnología, comercio al detal, hotelería y servicios financieros.

Bodytech se alía

Tras casi un año desde que EL TIEMPO anticipó que esta cadena de gimnasios tenía entre sus planes incursionar en el bajo costo con una marca distinta, Bodytech acordó una alianza con la paisa Action Fitness, que – según el portal Losdatos.com- es controlada por las familias Zapata Torres y Herrera García – , para constituir una empresa enfocada exclusivamente en dicho segmento del mercado.



Operará bajo la marca Action Fitness; Bodytech aportará como activos una sede en Bogotá y dos de Medellín, mientras que Action incluirá en el negocio conjunto siete gimnasios que opera en la capital de Antioquia y en Envigado.



Action Fitness incluirá en el negocio la sede ‘Monterrey’, que se encuentra en fase de construcción en la capital antioqueña y entrará en operación a final de año.



No obstante, la conversión de los tres Bodytech y la operación de los otros siete bajo una empresa conjunta entre Inverdesa (holding de Bodytech) y Action Fitness solo se formalizaría en el segundo semestre, cuando logren los permisos respectivos de las autoridades.



Según las declaraciones anteriores de Nicolás Loaiza, el presidente de Inverdesa (Bodytech), a medios de EL TIEMPO Casa Editorial, un producto estandarizado es más fácil, pero no produce la misma ilusión que genera entregar uno de alto valor. “En una sede Bodytech tenemos en promedio un personal de 30 a 40 personas, mientras que en un 'low cost' serían cinco o siete. Estamos pensando en formatos de 1.500 metros cuadrados para ciudades; llenar ese mercado de gente que quiere probar por primera vez”, dijo.



El directivo considera que el ‘low cost’ permite a la gente de acceder a una forma de entrenamiento y puede ser el primer paso para alguien que no puede pagar una oferta tan alta, pero que luego busca un valor superior.



“Nos diferenciamos porque Bodytech cuenta con una oferta integrada de servicios muy enfocada a la salud, a la parte médica, a la fisioterapia con entrenadores de planta y clases para diferentes gustos”, sostuvo

Linde con Praxair

Tras 7 meses de que los consejos de administración de la multinacional alemana Linde y Praxair votaron la fusión de ambas compañías, para crear crear un gigante en el sector de gases medicinales e industriales, con un valor de 73.000 millones de dólares, se revelaron los nombres de las sociedades que se integrarían en Colombia como producto de dicha transacción.



Por un lado, están Praxair Gases Industriales, Líquido Carbónico Colombiana y Oxígenos de Colombia (Oxycol), que pertenecen al mismo grupo empresarial y son controladas por esta última sociedad.



Por otro lado, se encuentran las firmas Linde Colombia, Linde Energy Services y Remeo Medical Services.



A nivel mundial, Praxir y Linde crearán una sociedad con domicilio en Irlanda que se denominará Linde Public Limited Company, que al concretarse la fusión será propiedad de sus actuales accionistas.



Por ello, tras definirse el negocio, Praxair y Linde serán subsidiarias controladas indirectamente por esta última en el Reino Unido.



El convenio debe ser avalado, entre otras jurisdicciones, por autoridades en Colombia.

Brenntang con Conquímica

A pesar de que es una adquisición pequeña para la facturación de la empresa a nivel mundial (11.600 millones de dólares anuales), Anthony Gerace – uno de los altos directivos de la multinacional alemana Brenntang – explicó en la ciudad de Essen el acuerdo de compra de la empresa paisa Conquímica.



Con la adquisición, que costó 39.000 millones de pesos, pegan un salto en el mercado de distribución, pues la filial en Colombia de Brenntag, integrada a Conquímica, pasan de facturar 405.000 millones de pesos al año a 545.000 millones de pesos, es decir, un 35 por ciento más.



El portafolio de las dos firmas es complementario e incluye 54 productos básicos, entre otras, ácido cítrico, bicarbonato de socio y sulfato de sodio y sal, que utilizan industrias como las de alimentos, limpieza, farmacéutica y revestimientos.



El acuerdo también será sometido a la consideración de autoridades regulatorias colombianas y se prevé que esté operativo a partir del segundo o tercer trimestre del 2018.

Cambio en Alpina

En el sector de alimentos, se informó que las acciones que tenía Galloway Company (Panamá) en Alpina fueron asignadas a la firma española Belalp Partners International S. L., que es la titular del 29,8 por ciento del capital suscrito de la colombiana.



Con anterioridad al traspaso, los títulos pertenecieron a las sociedades Kass Investment y Snowhill Enterprises, que eran dueñas, respectivamente, del 17 por ciento y el 12,8 por ciento de la emblemática empresa de alimentos.



Belalp Partners International es una sociedad propiedad del ciudadano Robin Cristoph Bolli.

Argos vende unidad

Cementos Argos informó que también vendió en los albores del año pasado 13 plantas de fabricación de bloques y un almacén de comercialización de materiales de construcción en EE. UU., por 50 millones de dólares.



La enajenación de los activos se hizo en desarrollo de la estrategia de focalización de inversiones en cemento, concreto y agregados.



El comprador de las plantas fue Best Block LLC, filial de la firma Quikcrete.



Junto con el almacén de materiales, hacían parte del paquete de activos que fueron adquiridos a la firma Vulcan Materials en el 2014.

Click Clack, a Brasil

Con una inversión estimada de 16 millones de dólares, Click Clack Hotel – cadena colombiana que opera actualmente en Bogotá, Medellín e Cartagena – iniciará en septiembre la construcción de una unidad en la zona de Boa Viagem, en Recife (Brasil).



El emprendimiento será construido en alianza con la constructora del vecino país Haut Incorporacoes e Design.



Además, tendrá, entre otros, 120 habitaciones, área de eventos, espacio de trabajo compartido, bares y restaurantes.



La inauguración está prevista para septiembre del 2020.



Thiago Monteiro, socio de Haut, dijo – según la ‘Folha de Pernambuco’ – que antes del 2020 Click Clak prevé abrir un segundo hotel en Sao Paulo (Brasil), también en alianza con la firma extranjera y en la zona de Vila Madalena.



La marca Click Clack Hotel es operada por la colombiana Monkey Business Group, que a su vez pertenece, entre otros, a las familias Beltrán Flórez y Cruz Medina.

Europeos, a Newlink

El 51 por ciento de Newlink Comunicaciones Estratégicas, compañía de relaciones corporativas, fue vendido al grupo italiano SEC, por 7.600 millones de pesos.



En el 2016, la compañía colombiana cerró sus estados financieros con una facturación de 9.800 millones de pesos.

Vendieron a OneLink

El sector de tecnología también finalizó el año con reacomodos, pues el proveedor centroamericano de servicios para negocios bajo tercerización OneLink fue adquirido por el fondo de capital privado de EE. UU. One Equity Partners.



Con 12 centros de operación en El Salvador, Nicaragua, Colombia y Guatemala, OneLink presta servicios a empresas de consumo, telecomunicaciones, tecnología y turismo.



El fondo de capital también es accionista del grupo colombiano Phoenix, que se enfoca en la fabricación de envases plásticos rígidos para las industrias de alimentos y bebidas.

Axity, nueva marca

En el sector de tecnología también, el fondo de capital privado Southern Cross Group (SCG) constituyó a Axity, firma que nació de la fusión de las empresas Intellego, domiciliada en México; Getronics, también en México y Colombia; Extensión, de Chile, y Spirit, en México.



La compañía ubicó su casa matriz en el país azteca y, además de este, operará en Chile, Argentina, Colombia, Perú y EE. UU.



Una de las metas de Axity es recuperar en Colombia la fortaleza histórica que han tenido las firmas que integró en servicios de tecnologías de la información.

Nueva casa de cambio

La Superintendencia Financiera tiene la última palabra para avalar la licencia del agente Globo Cambio Foreign Exchange Colombia, que tendrá un capital mínimo de 10.809 millones de pesos.



Sus accionistas serán la española Eurodivisas y ALM Estrategias Compartidas, así como cuatro miembros de la familia Alanís Marcos, dueños de la sociedad matriz.

AutoSnack vuelve a fundadores

Tras vender en el 2013 a AutoSnack y su filial AutoSnack de Occidente – por 18.500 millones de pesos y a Biomax Biocombustibles-, dos de los socios fundadores recompraron la primera, que se enfoca en la venta de alimentos con máquinas dispensadoras.



La readquirieron por 10.700 millones de pesos, a través de la firma Anmaro, de la que además de los socios fundadores de AutoSnack es accionista un exdirectivo de la antigua empresa de candados Flexon.



Aunque no se mencionó si se incluyó en la operación a AutoSnack de Occidente, para Anmaro – sociedad a través de la cual fue readquirida AutoSnack – fue un buen negocio por donde se le mire, pues pagó 7.800 millones de pesos menos de los que se recibieron sus socios en el 2013 por dicha compañía.

Liquidan Vecino S.A.S.

Por su lado, Biomax Biocombustibles– que es controlada por el grupo centroamericano Petroholdings – disolvió voluntariamente a Vecino S.A.S., una de sus compañías filiales.La empresa Biomax era la propietaria del 100 por ciento de las acciones de dicha firma.

Local para Ara

En el comercio al por menor, la empresa Jerónimo Martins Colombia (JMC), que es de origen portugués, anunció un acuerdo para adquirir un inmueble de propiedad de la cadena de almacenes Tía, en el barrio Chapinero, en Bogotá.



El objetivo de JMC es abrir allí un supermercado de la marca de descuentos fuertes Ara.

Corficolombiana crece en vías

La firma española ACS anunció el cierre de la venta de sus participaciones accionarias en las dos autopistas que tiene en nuestro país, a la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana).



Se trata de la Conexión Pacífico 1, al suroccidente de Medellín, y del corredor Mulaló-Loboguerrero, adjudicados al consorcio hispano-colombiano en el 2014, como parte de la primera ola del programa de 4G.



La entidad colombiana pagó 185.136 millones de pesos y asumirá la deuda correspondiente.



La inversión conjunta de las dos megaobras se acerca a 7 billones de pesos.



La operación, que fue informada a la Superintendencia Financiera, implica para Corficolombiana elevar del 60 al 100 por ciento su participación accionaria en la Concesionaria Nueva Vía al Mar (Mulaló-Loboguerrero) y del 49,9 al 89, 9 por ciento en la Concesionaria Vial del Pacífico.



El diario ‘El Economista’, de España, dice que la desinversión de estos activos, que incluye construcción y explotación, se produce en un momento en el que el grupo que preside Florentino Pérez (ACS) lanzó, a través de la filial alemana Hochtief, una oferta pública de adquisición (OPA) por Abertis, una de las mayores administradora de autopistas del mundo.

