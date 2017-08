Mercedes Benz sale de la venta al por menor y Alquería crea sociedad

14 de agosto 2017 , 06:19 a.m.

Operación de Daimler



La firma Daimler Colombia, que es de origen alemán, abandonará la venta al por menor de vehículos comerciales y de pasajeros y se enfocará en los negocios de importación al por mayor de la marca Mercedes Benz y al ensamblaje de buses.

La empresa le enajenó los activos y repuestos relacionados con las actividades de venta al por menor a Motorysa, que es uno de sus concesionarios autorizados para vender las marcas Mercedes Benz, Fuso y Freightliner (vehículos de carga).



Tras la negociación, Motorysa, que posee 0,8 por ciento del mercado de vehículos nuevos de pasajeros, sube la participación al 1,1 por ciento; en el de comerciales de carga del 2,1 al 2,7 por ciento; en el de vans del 0 al 0,8 por ciento; y en el de buses del 0 al 0,3 por ciento.Cabe recordar que según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) el año pasado se matricularon en Colombia 255.000 vehículos.

Essilor con Luxottica

Tras una fusión a nivel mundial de Essilor International y Luxottica Group, de Italia, se originó una integración económica (no jurídica) en el país entre las firmas Essilor Colombia, Servióptica, Signet Armorlite Colombia, FGX Colombia, Ivortest Assets, Essilor International –que son subsidiarias de la primera– y Luxottica Colombia y Ópticas GM Colombia, que son controladas por la segunda.



Aunque el año pasado estas empresas facturaron 297.000 millones de pesos, el mercado de gafas de sol, de prescripción, lentes oftálmicos, gafas de lectura, instrumentos optométricos, maquinaria oftálmica y productos oftálmicos se encuentra muy atomizado en Colombia.



Y aunque no tienen plantas, participan en el mercado local, a través de importaciones y puntos de venta propios.



Inclusive la integración no elevó en más de 1 punto porcentual la participación de algunas de las firmas en los segmentos de mercado.



Cabe recordar que a nivel mundial Luxottica y Essilor acordaron en enero una fusión valorada en 58.000 millones de dólares, para crear un gigante en la industria de la óptica, con unas ventas conjuntas por 18.000 millones de dólares. La nueva compañía se llamará EssilorLuxottica.



La fusión une a Luxottica, el mayor fabricante de gafas del mundo, con marcas como Ray-Ban y Oakley y otras bajo licencia como Giorgio Armani, Burberry, Prada y Valentino. Además, es dueño de redes al por menor como GMO en Latinoamérica.



Por su lado, Essilor, que es de origen francés, es el líder en producción y venta al por menor lentes oftálmicos y dueño, entre otros, de los sellos Varilux, Crizal y Transitions, además de contar licencias para las marcas Optifog, Definity, Nikon y Kodak.

Fusión con firma panameña

Industrias Líderes (IL) y Blue Sky Yield (BSY), firmas propietarias, respectivamente, del 2,5 y 2,6 por ciento de Biomax Biocombustibles, se fusionarán.



La primera, que está domiciliada en Bogotá, absorberá a la segunda, que es de Panamá y tiene activos por 49.095 millones de pesos.



Previamente IL y BSY vendieron mediante una oferta pública de adquisición (OPA), a UNO Colombia y por 43.095 millones de pesos, el 6,8 por ciento que tenían en Biomax Biocombustibles.



Por su lado, UNO Colombia es controlada por el grupo centroamericano Petroholdings, que también adquirió en la OPA, por 19.585 millones de pesos, otros lotes de acciones de Biomax en manos de socios minoritarios de esta compañía.



Así las cosas, tras las compras de las acciones a IL, BSY y otros minoritarios, UNO Colombia elevó su participación accionaria del 80,3 al 90,3 por ciento.

Posible causa

La obligación de reportar activos no declarados en el exterior o evitar el doble pago de impuestos estarían detrás de las decisiones de firmas colombianas de repatriar capitales y firmas domiciliadas en centros financieros y países de baja tributación.



El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Santiago Rojas, dijo a EL TIEMPO que este año se han normalizado 11,2 billones de pesos en activos el exterior, que sumados a los de los 3 años totalizan unos 19 billones de pesos.



“Cada caso es particular y tener operaciones en el exterior es legal si se declaran, pero es bueno que se traigan a través de fusiones recursos de empresas a Colombia; y seguramente se reportarán los giros de la operación”, agregó Rojas.



El funcionario añadió que la investigación de los Papeles de Panamá –expresión para llamar los documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca & Co. respecto a algunas inversiones de extranjeros en el país vecino– arroja que de los 1.100 casos detectados en Colombia, estos se reducen a 400, en los cuales puede haber presuntas irregularidades tributarias.



“Algunos fueron reportados a la Fiscalía General de la Nación, pues podrían indicar refacturación, falsedad o usadas para enviar recursos al exterior sin los requisitos legales”, agregó Rojas.



“Lo cierto es que hay unos 11.000 millones de pesos sanciones por temas de impuestos”, agregó Rojas.

Solenis con Nopco

La estadounidense Solenis concretó la adquisición de los negocios y activos de Nopco Colombiana, productora de soluciones químicas para industrias intensivas en uso de agua como las de papel, petróleo, gas, alimentos y bebidas.



“Esta adquisición representa el compromiso de Solenis de enfocar inversiones en mercados de crecimiento estratégico”, afirmó el presidente de la multinacional, John Panichella.



Por su parte, el vicepresidente para América Latina, José Piñón Aguirre, dijo que la ubicación estratégica de la planta de Nopco Colombiana ­les permite la oportunidad de suministrar una amplia cartera de productos especializados con el fin de atender mejor el mercado local e internacional.



La multinacional tiene 37 fábricas en el mundo en países considerados estratégicos.



En sus 55 años de trayectoria Nopco Colombiana ha tenido diversos dueños como Nopco Chemical Company, Occidental Petroleum, Diamond Shamrock, Henkel y la firma colombiana Industrias Oleíferas (Indol), el último de ellos.

Pintuco se amplía

Pintuco constituyó la sociedad Oceanic Paints, en Medellín, para producir y pinturas y complementarios destinados a vehículos automotores y motocicletas.



“La industria automotriz evoluciona a gran velocidad, las marcas de vehículos generan más de 1.000 colores nuevos cada año que se suman a los miles ya existentes en el mercado. La reproducción del color en los talleres de reparación debe hacerse con precisión y agilidad para retornar rápidamente el vehículo a sus dueños, manteniendo las propiedades de brillo, color y protección originales”, respondió un vocero de Pintuco respecto al motivo de constitución de la compañía.

Crece Cordoba Minerals

La firma canadiense Cordoba Minerals concretó la adquisición de 51 por ciento del joint venture ´San Matías´, a través de la compra de las acciones de HPX Colombia Ventures.



Los voceros de CM dijeron que el proyecto de cobre y oro ´San Matías´ es de alta proyección, pues se encuentra ubicado a nivel del mar, con buena infraestructura y cerca de minas a cielo abierto en el departamento de Córdoba.



De manera más precisa, el proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Libertador y en la zona la multinacional cuenta con licencia para explorar 20.000 hectáreas.

Alquería separa activos

La compañía Productos Naturales de la Sabana (Alquería) escindirá el 28, 7 por ciento de sus activos es decir, 192.560 millones de pesos para crear una firma que llamará PNS Colombia.



El representante legal de Alquería, Jaime Gómez Gómez, dijo que la operación tiene como objetivo separar el negocio de inversión del manufacturero (producción de lácteos), que actualmente se llevan a cabo dentro de una misma sociedad

(Alquería).



“Esta nuevas organización del patrimonio conllevará beneficios para el desarrollo de los negocios, en cuanto cada sociedad se ocupará de uno de ellos diferente y del riesgo, la financiación y operación del mismo”, explicó el ejecutivo.



Por su lado, el presidente de Alquería, Carlos Cavelier Lozano, afirmó que se trata de una reorganización en la que se dividen las funciones de inversión y las operativas. “Nada cambia hacia afuera”, explicó.

Negocio farmacéutico

La firma Vitalis también optó por una fusión para ganar economías de escala y reducir costos, por lo que absorberá a Vitrofarma.



Las compañías tienen activos, respectivamente, por 60.640 millones de pesos y 160.493 millones de pesos.



Tras concretarse la transacción, Vitalis quedará controlada, en un 99,9 por ciento por Avefarma (Colombia) y las restantes participaciones accionarias en manos de las firmas Vitalis Panamá, Vitalis Perú, Lab Vitalis (Ecuador), Glassfarma Tech (Colombia), Pharmaservice (México) y Tzinapu (México).

Se vende Hidroarma

La Sociedad Hidroeléctrica del Río Arma (Hidroarma), que es controlada por el Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea), será vendida en subasta pública, por un precio base de 95.000 millones de pesos.



Hidroarma es una central hidroeléctrica de 174 megavatios, que cuenta con los proyectos Encimadas, en Aguadas (Caldas) y Cañaveral, en Sonsón (Antioquia), los cuales están ubicados sobre el río Arma.



Los proyectos tienen, respectivamente, una capacidad instalada de 94 y 80 megavatios.



Aunque están listos sus estudios de factibilidad, las licencias y los terrenos, el departamento de Antioquia optó por la generación de energía eléctrica, a través de centrales de 40 megavatios o menos, en las que pueda asumir el riesgo en costos de construcción y operación.



El interés en comprar Hidroarma proviene de firmas italianas, españolas, chinas y francesas.

Venden otra central

La firma I.C. Asesorías Proyectos (Icap) acordó comprar la central hidroeléctrica Puente Guillermo, que usa el caudal del río Suárez, en el municipio de Puente Nacional (Santander), como una fuente continua de energía eléctrica. Es propiedad de la compañía Enerco.



La planta hidroeléctrica en proceso de venta opera con una captación a filo de agua y tiene una capacidad instalada de 4,6 megavatios.

Dueño para Poch

La compañía WSP Global anunció la adquisición de la chilena Poch, dueña, entre otros activos, de Poch Colombia.



El negocio incluirá nuevas líneas de negocio en servicios de ingeniería, medio ambiente y gerencia de proyectos en construcción en Colombia, Chile, México y Perú.



El director ejecutivo de Poch, Miguel Sánchez Carril, dijo que la adquisición “potenciará la capacidad de participar en propuestas de mayor envergadura que les permitirán a las dos firmas competir con empresas internacionales y ampliar el alcance del negocio en América Latina”.

Chilenos de compras

La chilena Sonda concretó la adquisición der las firmas Compufácil y Priceless Colombia.



Las compañías registran ventas anuales por 137.000 millones de pesos, que sumados a los 82.153 millones de pesos que factura Sonda Colombia, convierten a esta compañía en una de las primeras organizaciones de tecnologías de la información (TIC) en Colombia.



Desde Sonda dijeron que Colombia y Brasil son los mercados más relevantes en Latinoamérica, entre otros, por la alta población y las tasas de crecimiento históricas.



Tras la integración, la participación de la firma austral en Colombia en el segmento de hardware subió de 0,4 a 0,9 por ciento y en el servicios de tecnologías de la información del 0,5 por ciento al 1,5 por ciento.



