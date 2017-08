Crepes sigue líder en comidas y McDonald’s sube al segundo puesto

20 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Kokoriko integrada con Andrés Carne de Res; Presto adquiriendo un local emblemático de Whopper King en el barrio La Floresta en Bogotá; y Arcos Dorados (McDonald’s) y La Hamburguesería con planes para debutar, respectivamente, con subfranquicias o franquicias.

Igualmente, Juan Valdez, 100 Montaditos, Tostao, Starbucks, Oma, Crepes & Waffles (crepes), El Corral, Telepizza y Frisby están en plan de montar más locales en centros comerciales o en la calle, en ciudades grandes, medianas y pequeñas.



Estas son algunas movidas que se han presentado en los últimos meses en el sector de comidas, uno de los más dinámicos del país.



La medición de Losdatos.com muestra que 404 compañías de comidas facturaron el año pasado 6,76 billones de pesos, con un crecimiento del 6,8 por ciento frente al 2015, cuando fue de 6,33 billones de pesos.



Dichas ventas pasaron de representar el 0,79 por ciento del PIB (producción) a 0,78 por ciento, leve caída que se explicaría, entre otros, por el aterrizaje de más marcas, la apertura de locales de las ya establecidas, la desaceleración del gasto de las familias y el impoconsumo, que incentiva informalidad y elusión.



Sin embargo, la inserción de un mayor número de integrantes de las familias en el mercado laboral y los problemas de movilidad de grandes ciudades dificulta cada vez más el almuerzo en casa, por lo que se convierten en clientes para este tipo de negocios.



El crecimiento por segmentos, según Losdatos.com, fue así en el 2016: ‘catering’, 2,9 por ciento; ‘pubs’, 33,8 por ciento, comidas casuales, 7,2 por ciento; restaurantes a manteles, 13,4 por ciento; y pastelerías, 16,1 por ciento.

Facturación consolidada

En cuanto al escalafón por grupos, Crepes fue la líder, con una participación de 6,2 por ciento y ventas por 434.931 millones de pesos. El aumento de la facturación alcanzó 11,4 por ciento con respecto al 2015.



La secundaron El Corral, con 6,3 por ciento de participación y McDonald’s, con 5 por ciento.



En cuanto a empresas, el triunfador fue el ‘holding’ I.R.C.C, que, entre otras marcas, opera a El Corral, El Corral Gourmet y Beer Station, con ventas por $ 328.124 millones, que equivalen a una tajada de mercado del 4,8 por ciento.



Cabe recordar que cuando se señala empresas se incluye una o más que tienen el mismo dueño. Por ejemplo, I.R.C.C. incluye, entre otras marcas, a El Corral, pero no a la franquicia de Papa John’s Pizza, que también es controlada por el Grupo Nutresa –como la segunda–, pero está a cargo de PJ Col.



Al ‘holding’ lo siguieron Frisby, que, además de este sello, gestiona a Cinnabon, Sarku y Arcos Dorados Colombia (McDonald’s, McCafé y McDonald’s Postres), con ventas por 309.722 millones de pesos y 302.420 millones de pesos.



Esto representa, en su orden, un 4,5 y 4,4 por ciento de participación de mercado para dichas firmas.



Sin embargo, este año tras la integración de Kokoriko, Palos de Moguer (‘pub’) y Andrés, entre otros, el Grupo IGA (que se ubicó octavo en el 2016, con ventas por 130.916 millones de pesos) podría subir al quinto en el 2017 y superar a Procafecol (Juan Valdez), actual dueño de la posición, con 245.691 millones de pesos y una participación de mercado de 3,6 por ciento.

Competencia en alza

Aunque la mayor parte de la torta del negocio de las cadenas de comidas en Colombia se la llevan 394 compañías, con el 68,5 por ciento y una facturación de 4,6 billones de pesos en el 2016 –lo que indica que pareciera haber cama para mucha gente–, el gerente de Losdatos.com, Luis Naranjo Ojeda, afirma que la competencia es creciente.



Por ejemplo, como se dijo el año pasado, las ventas del sector aumentaron el 6,8 por ciento y el antepasado 8 por ciento.



No obstante, estos crecimientos de los ingresos operacionales estuvieron distantes del 24,5 por ciento del 2011 o del 15,4 por ciento del 2012.



En lo relacionado a marcas, la ganadora indiscutible del 2016 fue, como en 2015, Crepes, con ingresos por $ 434.931 millones y una participación del 6,4 por ciento (0,3 puntos más que el año antepasado).



La segunda fue McDonald’s con 338.175 millones de pesos y una representación del 5 por ciento. No obstante, le recortó 0,4 puntos a Crepes y desplazó al tercer lugar a El Corral.



No obstante, las ventas de este último subieron 4,4 por ciento el año pasado, al ubicarse en 328.124 millones de pesos, con una representación del 4,8 por ciento.



A Crepes, McDonald’s y El Corral le siguieron Frisby y Juan Valdez, la primera red de cafeterías del ranquin, con, respectivamente, 4,5 y 3,7 por ciento de participación de mercado.



El escalafón muestra que Home Burger, Viva La Pizza, Sierra Nevada y Cocheros aumentaron 2,5 veces sus ingresos el año pasado.



Las cifras de la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras) indican que en los 6 primeros meses se crearon 27.248 firmas de alojamiento y comidas, con un crecimiento del 27,4 por ciento, frente a igual periodo del 2016.



Las cifras indican, además, que de 8,3 puntos porcentuales que aumentó la creación de negocios y empresas en los 6 primeros meses en el país, 4,2 puntos fueron negocios de alojamiento y comidas.

Puntos grises en negocios

Luis Naranjo, gerente de Losdatos.com, afirma que hay una alta natalidad y mortalidad en el negocio de comidas, debido a la creciente competencia.



Sin embargo, es frecuente observar cadenas de comida casual cuyos propietarios disuelven las sociedades y traspasan los establecimientos a nuevas firmas, para evadir impuestos, borrar el pasado financiero y reintentar con otras.



Mientras que Germán Flórez, docente universitario e investigador en franquicias, saluda que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitiera concepto, señalando que ese tipo de contratos solo puede celebrarse a través de la persona o empresa titular de una marca o su representante, siempre y cuando se halle registrada y amparada por esa entidad.



“Los pequeños inversionistas pueden arriesgar sus capitales en franquicias y se les debe garantizar que no estarán sometidos a costosos procesos jurídicos si resulta una disputa por una marca”, explicó el experto a EL TIEMPO. En su opinión, los tratados de libre comercio (TLC) firmados por el país obligan a hacer claridad en la normatividad sobre propiedad intelectual.



“En Colombia, como ocurre en la mayoría de los países, no existe una legislación profunda sobre las franquicias, por lo que algunas compañías han realizado contratos en esta modalidad sin ser titulares de la marca sobre la cual celebran el acuerdo”, agregó.



Y las marcas solo se amparan en el país donde se solicitan. Asunto no de poca monta para el sector de comidas, pues 158 de las 443 redes de franquicias que existen en Colombia, realizan contratos bajo ese sistema.



El nivel de expansión también se ha manifestado en las unidades de negocios, que han pasado de 3.000 a 9.300.



“En el código colombiano también se obliga a que la empresa franquiciadora entregue información financiera completa, escrita y clara a los interesados en adquirir la franquicia, antes de que se firme un preacuerdo o el acuerdo”, concluyó Flórez.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

Redacción Economía y Negocios