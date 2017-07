Subsidios enfrentan a Gas Natural Fenosa con las entidades de control

21 de julio 2017 , 12:25 a.m.

21 de julio 2017 , 12:25 a.m.

Sumario: La forma como los aplicó fue avalada por el Ministerio de Minas,

dice la compañía. Superservicios también habla de desvío de recursos.



Una fuerte controversia se generó entre el grupo español Gas Natural Fenosa, accionista mayoritario de la distribuidora Electricaribe (intervenida y bajo administración del Gobierno) y la Contraloría General de la República.



Esta última entidad, al realizar una auditoría a los subsidios del Fondo de Energía Social (Foes) en las vigencias del 2015 y 2016, indicó que habría un presunto desfalco por 78.500 millones de pesos por el uso indebido de estos dineros.

Luego de señalar dicho organismo de control que el desvío se originó, al liquidar la ayuda estatal, en el hecho de que Electricaribe no destinó, ni antes ni luego de la intervención, los 46 pesos al mes por kilovatio a cada usuario de barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo, sino un valor inferior, con el objeto de cubrir sus pérdidas.



Tras esto, Gas Natural Fenosa rechazó de forma tajante la afirmación de un presunto desfalco, y señaló que la Contraloría omite decir que el Foes no solo contempla la aplicación de un subsidio directo a los usuarios, sino también la neutralización del impacto económico derivado del consumo distribuido comunitario en las zonas especiales, que si bien por norma debían distribuirse entre todos los usuarios de dichas zonas, ello debía suceder sin aumentar las facturas de servicio, como efectivamente sucedió.



Es decir, según explicaron fuentes enteradas del caso, que la diferencia de la que habla el ente de control se utilizó para cubrir pérdidas de energía (no financieras), generadas en los altos niveles de fraude y robo del fluido en estas zonas.

“La aplicación del Foes por parte de Electricaribe fue expuesta de manera clara y transparente desde su creación hace más de 10 años al Ministerio de Minas y Energía, administrador del fondo, a quien la Contraloría nunca cuestionó la aplicación individual del subsidio Foes en las distintas auditorías que le practicara a dicha entidad”, indicó.



Y agrega que a nueve meses de haberse intervenido la compañía por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), el agente especial utiliza los mismos criterios. Por ello, calificó de revelador el hecho de que solo ahora –después de la intervención y de la notificación de la controversia internacional promovida contra el Estado– se cuestione la aplicación del Foes con acusaciones de “desfalco”, cuando las autoridades nunca aplicaron sanciones a Electricaribe por esta razón.

Piden más información

A su turno, el contralor general, Edgardo Maya, pidió al superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza Daza, intervenir para que Electricaribe entregue la información sobre la cual no ha suministrado una respuesta satisfactoria, acerca del manejo de estos subsidios entre el 2010 y el 2014.



Por su parte, la Superservicios dijo que un informe preparado desde 2016 coincide con los hallazgos de la Contraloría, en cuanto a la posible aplicación indebida de subsidios provenientes del Foes, en detrimento de cerca de 600.000 usuarios de escasos recursos.



La entidad indicó que encontró indicios de que esta conducta presuntamente ilegal podría haber estado ocurriendo desde al menos el año 2012. Por este motivo, el pasado 17 de julio, la Superintendencia notificó a Electricaribe acerca de la apertura de investigación por el uso indebido de subsidios Foes entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.



En caso de que se comprueben las infracciones en cuestión, la Superintendencia podría imponer multas hasta por 100.000 salarios mínimos legales vigentes.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS