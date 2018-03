El país pedirá ser excluido de aranceles al acero en EE. UU.  

El Gobierno colombiano ya manifestó a Estados Unidos, la preocupación de los empresarios, frente a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio a territorio norteamericano.



“Vamos a hacer la solicitud ante el gobierno de EE. UU. para que estas exportaciones queden excluidas de la medida adoptada y a utilizar los canales de comunicación que tenemos activos para que esta exclusión se dé en el menor tiempo posible”, dijo el viernes la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, antes de regresar de Washington , donde fue a explicar a empresarios de ese país los avances de Colombia para ingresar a la Ocde y las reformas que piden para desbloquear puntos del comercio binacional.

Por su lado, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, afirmó que que el país debe negociar directamente con EE. UU. basado en una relación centenaria de amistad entre las dos naciones.



Según la ejecutiva, sigue siendo incierto si se verán o no afectadas las exportaciones de acero a EE. UU.



“De acuerdo con la reglamentación que firmó el presidente Trump, se eximen a México y Canadá para no entorpecer las negociaciones en torno a la revisión que se está haciendo del TLCAN y va para los demás. Y después vienen las revisiones uno por uno y, según la medida, se irán ajustando esos aranceles con relación a la amenaza que supone para EE.UU. que otros países tengan mucha injerencia en su proveeduría de esas materias primas”, sostuvo.



Por ello, la directiva consideró que EE. UU. dejó abierta una puerta para negociar de manera bilateral con países que considera aliados en temas de seguridad nacional y definir con ellos si reduce o elimina los aranceles.



Colombia, según el gremio Andi, exportó el año pasado a territorio norteamericano 226 millones de dólares en acero y aluminio.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS