Fósforos El Rey sobreviviría a liquidación

"No se puede pretender que una compañía que tiene más de 80 años fabricando fósforos siga subsistiendo. Se trata de un producto que ha venido en decadencia”, explica Fabio Enrique Pacanchique Pacanchique, liquidador de la Compañía Fosforera Colombiana S.A., y dueña de la famosa marca Fósforos El Rey, al referirse a la liquidación de la empresa.



Desde finales de febrero, la empresa dueña de Fósforos El Rey., con fecha de registro en notaría de 1933, se está liquidando de manera privada y, según el liquidador, la prioridad es pagar las pensiones de alrededor de 68 personas.

Además, aclaró que la empresa dejó de funcionar hace 3 años y que los predios en Mosquera donde se ubicaba la fábrica hoy son edificios residenciales. Sin embargo, cesó la fabricación y comenzó a importar los Fósforos desde Guatemala y Ecuador, que almacenaba en una bodega ubicada en el municipio de Sopó, Cundinamarca.



“Por más que la marca se haya posicionado en el mercado, no se estaban vendiendo más de 150 millones de pesos mensuales. Eso sería bueno para una empresa comercializadora con más productos, pero no una fosforera”, indica Pacanchique.



En otras palabras, los encendedores eléctricos, los de gas y las estufas de autoencendido vencieron le ganaron la guerra a los fósforos. Y a esta competencia se le suma el costo de producción que dependía de insumos como maderas y papel.



¿Cuál será el futuro de la marca Fósforos El Rey? Sobre el tema, el liquidador explica que que los accionistas aún no tienen claridad sobre qué hacer con la conocida marca.



“La prioridad, con el Ministerio de Trabajo y una compañía de seguros, es pagar las pensiones de las personas y dejar todo en regla. Este mes entregaremos a la Supersociedades los estados financieros de la empresa. Por ahora la marca estará protegida y serán los accionistas los que decidan qué hacer con ella”, aclara Pacanchique.



