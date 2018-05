El lío en Hidroituango puede sacar a EPM de la puja por Gas Natural

La complejidad del incidente en la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que hace dos días taponó el túnel principal de desviación del agua del río Cauca, y cuya evacuación comenzó darse por la apertura de una de las primeras excavaciones para hacer fluir el afluente, puede llevar a que la compañía no haga parte del proceso de compra del control de la distribuidora Gas Natural.

Al explicar las estrategias para el manejo de esta contingencia, producto de un evento geológico cuyas causas aún no se han determinado, el vicepresidente de Generación de EPM, Carlos Solano, le dijo a EL TIEMPO que los directivos y el equipo de la compañía están concentrados de lleno en resolver esta situación de fuerza mayor, por lo que el tema de Gas Natural todavía no se ha terminado de evaluar.



El punto es que mientras la plana mayor de la empresa, a la cabeza de su gerente, Jorge Londoño, está al frente de la situación, los tiempos para la compra de Gas Natural ya comenzaron a correr.



Según se pudo establecer, el jueves pasado la canadiense Brookfield obtuvo la aprobación de la Superintendencia Financiera para poner en marcha la Oferta Pública de Adquisición (OPA).



De hecho, según el cuadernillo de la OPA, a disposición en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), las aceptaciones de la oferta deberán presentarse entre el 15 de mayo y el 28 de mayo próximos y, según fuentes enteradas del tema, EPM tendría plazo hasta dos días antes de ese límite para radicar su OPA ante la Superfinanciera, si finalmente se decide a competir.



Y es que el aumento de las lluvias en todo el país y del agua represada antes de tiempo, que ha limitado el flujo del recurso hídrico aguas abajo, son factores que, como reconoce Solano, hacen que todo sea “variable e incierto”.

“Con eso de Ituango no sé si se pongan a meterse en eso”, señaló una fuente del sector sobre los escenarios que tiene al frente EPM bajo el nivel de presión que actualmente enfrenta.



Las que sí se perderán un jugoso bono de éxito –según conoció este diario– son las firmas del consorcio constructor (Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.), a las cuales EPM les iba a girar un valor adicional si el embalse iniciaba su llenado en el tiempo previsto, pero EPM confirmó que el proyecto no entrará en operación desde el 1 de diciembre con las primeras obligaciones de energía firme.

Niveles de riesgo

Tras el taponamiento del túnel principal, en el mercado se comenzó a hablar de la posibilidad de permitir la inundación de la sala de máquinas como una de las opciones de solución, pero esto haría que los equipos que están instalados sufran afectaciones.



No obstante, el vicepresidente de Generación de EPM, Carlos Solano, descartó esta opción al explicar que mientras el nivel del agua embalsada antes de tiempo está a una cota de 338 metros sobre el nivel del mar, el del vertedero está a más de 401 metros, y en un punto intermedio está el entrada para captar el agua que se usará para mover las turbinas de generación.



“En este momento la estructura de la casa de máquinas no ha tenido afectación”, destacó.



Otras fuentes enteradas de la situación señalaron que en caso de una eventualidad mayor o una avalancha, la empresa tendría que asumir millonarios costos, que limitarían su capacidad para pujar por el control de Gas Natural.



"No vemos riesgo de avalancha", insistió Solano, al señalar que en todo caso hay un fuerte dispositivo de información y de prevención a la comunidad para que las personas no estén cerca de la ribera del río Cauca, ya que el principal riesgo es un aumento súbito del caudal en poco tiempo.



Las alertas se han dado a través de la radio, carteleras, volantes informativos y hasta en las misas de las parroquias de la zona de influencia.



La situación es tan compleja que una de las primeras medidas fue solicitarle a la generadora Celsia que subiera el nivel del embalse Salvajina (1.000 kilómetros al sur en el Valle) para reducir el caudal, aunque otros expertos llaman la atención por la gran cantidad de afluentes que tiene el río Cauca.



Por ahora, el plan de contingencia tiene tres estrategias, según EPM: reabrir los túneles especiales (con explosiones) para que el agua fluya; hacer una descarga intermedia quitando un tapón intermedio en la presa, y comenzar a abrir compuertas

del vertedero, las cuales están casi listas.



“Si esto no funciona, hay otras alternativas en estudio y análisis”, recalcó Solano, quien agregó que durante la excavación del túnel principal se encontraron diferentes tipos de roca y que esa condiciones geológica por determinar fue la que produjo el cráter en la parte superior de la montaña.



“Hay al menos seis opciones de canales para drenar el embalse y se esta trabajando en todos los frentes al tiempo”, dijo por su parte el ministro de Minas y Energía, Germán Arce.

Energía la dará Termosierra

El vicepresidente de Generación de EPM, Carlos Solano, dijo que los compromisos de entrega de energía para los primeros tres años suman 1.085 gigavatios hora y se cubrirán con la central Termosierra (también de esta generadora), gracias a un contrato de respaldo.



Según XM, operador del mercado eléctrico, adicionalmente desde diciembre del 2021 Hidroituango debe generar otros 3.482 gigavatios hora cada año, durante 17 años.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EN TWITTER: @omarahu