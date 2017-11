Avanza reunión para definir si Acdac levanta el paro de pilotos

Al cumplirse este jueves 51 días de la huelga de pilotos de Avianca vinculados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), los afiliados al sindicato analizaban una propuesta hecha por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, para un posible levantamiento del cese de actividades, que hoy mantiene enfrentadas a las directivas de la aerolínea con los aviadores sindicalizados.

Según conoció EL TIEMPO, Negret habría enviado un documento planteando que se levantara la huelga, y que la entidad a su cargo daba las garantías solicitadas por Acdac, a las cuales no ha querido acceder Avianca, que en repetidas ocasiones se ha rehusado a reunirse con representantes del Gobierno y del Congreso, al explicar que todas sus actuaciones se están ciñendo a las instancias judiciales respectivas, bien sean los tribunales, la Corte Constitucional y el mismo tribunal de arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo, que no ha podido sesionar.



Hasta el momento, la propuesta es objeto de un intenso debate, en el cual la asamblea de Acdac estaba analizando y discutiendo las diferentes posibilidades, cuyas decisiones serían socializadas ante la Defensoría por Jaime Hernández, presidente del sindicato, pero no había votación definitiva al respecto.



También se pudo establecer que personal del equipo de Avianca estaba a la espera de la decisión de los pilotos y del anuncio tras la asamblea de Acdac.



Previo a este encuentro, y faltando 9 días para que se completen los 60 días de huelga, Jorge Mario Medina, vicepresidente de Acdac, manifestó su preocupación por la inasistencia de Avianca al llamado a un espacio de diálogo por parte del Defensor del Pueblo.



Según dejó entrever Medina, si se cumplen los 60 días del cese de actividades no regresarían de inmediato los pilotos a sus labores, pues primero deberán hacer una convocatoria a la Comisión de Política Salarial del Congreso, teniendo en cuenta que, a juicio de Acdac, tras este lapso era el momento de convocar el tribunal de arbitramento.



E insistió en que si bien Avianca ha reiterado que se trata de un servicio público esencial, “en todo momento han puesto de presente que lo es; sin embargo, no lo aplican para la regulación de las tarifas de pasajes aéreos”.



