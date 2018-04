Lenovo Colombia, US$ 4 millones para mercadeo en el 2018

El mercado de consumidor-hogar, según Santiago Holguín Mora, gerente general de Lenovo para Colombia, ha caído en los últimos años, lo cual afecta la reposición de computadores. El ejecutivo habló con EL TIEMPO y explicó que las elecciones presidenciales y el Mundial de Rusia 2018 afectarán la venta de computadores en el territorio nacional.

¿Cuáles son los principales objetivos a corto y mediano plazo?



En el corto y mediano plazo el objetivo ha sido ofrecer soluciones sobre las tendencias globales, y mantener una operación rentable, no tratando de buscar volumen de productos, sino rentabilizar más la operación.



¿Qué importancia tienen el PC dentro de los ingresos que se hacen en Colombia?



Hoy para Lenovo Colombia, nuestro año fiscal arranca el primero de abril y termina el 31 de marzo, y en esa unidad de negocios debemos estar cerrando sobre los 175 millones de ingresos, siendo para la empresa el principal pilar.



¿La caída de la inversión y el gasto en los hogares va influir en la venta de equipos?



Según cifras de GSK, el mercado de consumidor-hogar ha caído año a año cerca del 15 por ciento. Efectivamente este segmento se ha visto afectado un poco en sus finanzas y la reposición de equipos nuevos se ha tornado más lenta.



¿Qué está afectando al consumidor final?



Este año hay dos componentes importantes que afectan al consumidor final: el Mundial de Rusia que lleva a mucha gente a comprar productos de audio y video, en vez de un PC. Y por otro lado, está el tema de las elecciones presidenciales, ya que puede influir a que la gente piense si hacer o no algún tipo de inversión en esta tecnología.



¿Cuál es la ventaja competitiva de Lenovo en el mercado?



Hoy tenemos un portafolio de productos innovador que se acomoda a las necesidades del consumidor final de una manera intuitiva. Lo otro que ha contribuido es tener máquinas que son confiables, que hoy tienen uno de los menores índices de falla en la industria.



¿El tema de la tasa de cambio ha sido determinante?



La tasa de cambio, como se ha mantenido en la industria tecnológica, ha sido bastante estable. No hemos tenido movimientos bastante fuertes, subió en algún momento pero no fue algo significativo.



¿Qué inversión prevén este año para expandir los negocios en el país?



Si bien no tengo un número exacto, el presupuesto de márketing al año puede ser de tres a cuatro millones de dólares.



