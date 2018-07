Presentar a tiempo la declaración de renta sale barato

No atender a tiempo la fecha que por cédula le corresponde presentar la declaración de renta tiene sanciones de la Dian.

Si no lo hizo en el 2017 tenga en cuenta que el estatuto tributario establece una multa de 5 por ciento sobre el impuesto a pagar, que cuenta por cada mes o fracción de mes.

Es decir que, si el plazo vence el 9 agosto y declara un mes después, debe pagar la sanción correspondiente hasta el 9 de septiembre, y una fracción (lo corrido desde esa fecha hasta el que la presente).



Si atiende la primera comunicación de la Dian tras el incumplimiento, no tiene ninguna sanción, porque no es un emplazamiento, solamente le aplican la sanción de extemporaneidad.



Según la Dian, unos 40.000 contribuyentes no acuden a tiempo a declarar renta, pero en caso de no presentarse tras la primera invitación, el proceso pasa de la oficina de ingresos a la oficina de fiscalización.



Si llega a ser emplazado, tendrá un mes para presentarse a declarar. Igual, tendrá que pagar la sanción por no declarar a tiempo de hasta el 20 por ciento de sus ingresos brutos, consignaciones bancarias o cualquier información que la Dian tenga a la mano para calcularle.



