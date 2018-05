Por qué Ikea  escogió a Falabella como su franquicia en el país

Reacios a entregar detalles, pero dispuestos a contestar preguntas.



Así es el ánimo que reina por estos días en los cuarteles generales de Inter IkeaGroup, que tiene a su cargo el desarrollo de nuevos negocios y franquicias, entre otras responsabilidades.

La noticia del acuerdo entre la gigante sueca y Falabella sorprendió al mundo y a los clientes, que esperan con ansias acceder al diseño a bajos precios.



Venían negociando y estudiando el mercado chileno desde hace un par de años aclara la directora de comunicaciones de Ikea, Kaisa Lyckdal, desde las oficinas en Delft, Holanda.



Fue precisamente hasta esta ciudad donde Sandro Solari, gerente general de Falabella y Enrique Gundermann, gerente general de Sodimac viajaron esta semana para firmar el "memorándum de entendimiento" con el presidente de Inter IkeaGroup, TorbjörnLööf.

No hay decisiones para mercados que no sean Chile, Perú y Colombia FACEBOOK

TWITTER



Respecto a los detalles del acuerdo, Kaisa Lyckdal declina entregar más detalles y precisa: "Se firmó un memorándum de entendimiento que otorga los derechos de franquicia en Chile, Colombia y Perú".



Frente a la pregunta de por qué escogieron a Falabella como socio local, la ejecutiva responde: "En Empresas Falabella tenemos un aliado con mucha experiencia desarrollando y operando exitosamente el negocio de retail . Tienen una excelente red y cadena de distribución, además de un gran negocio de mejoramiento del hogar y servicios financieros, que nos darán la velocidad necesaria para estar al acceso de muchos y hacer de Ikea una marca querida y exitosa en la región".

"Este será nuestro punto de partida"



Los rumores de una eventual llegada de Ikea circulaban hace varios meses y no es un misterio que la empresa sueca tenía sus ojos puestos en el mercado latinoamericano. "Suramérica es una región nueva para Ikea y nos tiene muy entusiasmados. Obviamente tenemos mucho que aprender y este será nuestro punto de partida", comenta Kaisa Lyckdal.



Escogieron desembarcar en tres países: Chile, Perú y Colombia, cuya población conjunta supera los 100 millones de habitantes y con un valor de mercado potencial de 8 mil millones de euros, como señala la directora de comunicaciones de la compañía.



"Chile y Perú han sido de las economías que más rápido han crecido en América Latina y hemos encontrado un socio local muy fuerte, que comparte nuestros valores, y con gran conocimiento y capacidades para desarrollar el negocio del retail en la región", advierte la vocera.



¿Qué hay de la posibilidad de ingresar a Argentina, Brasil y México? La respuesta de la ejecutiva es clara: "siempre estamos mirando nuevos destinos y analizando toda la región latinoamericana. Hoy no hay decisiones tomadas para otros mercados que no sean Chile, Perú y Colombia".



Lyckdel confirma que la meta es abrir nueve tiendas en los tres países, en un período de diez años y, en forma paralela, desarrollar el canal de ventas on line en estos destinos.



"Los primeros locales serán en Santiago, Lima y Bogotá, que concentran más de un tercio de la población, con 35 millones de habitantes. Para fines de 2020 tendremos nuestra primera tienda en Santiago", detalla.



Al ser consultada sobre las expectativas de ventas o utilidades en el mercado suramericano, la directora de comunicaciones aclara que la empresa no entrega información respecto a proyecciones de crecimiento. "Nuestra visión de los negocios es a largo plazo. Trabajamos arduamente para hacer de IKEA una gran empresa, invirtiendo en investigación y desarrollo de productos, cadenas de distribución y nuestro concepto", concluye.



CONSTANZA CAPDEVILA

GDA-EL MERCURIO