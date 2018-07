La movida del fondo árabe que es socio de Rentandes y QBCo en Colombia

10 de julio 2018 , 11:13 a.m.

10 de julio 2018 , 11:13 a.m.

En días pasados, la cadena chilena de productos para decoración y hogar Casaideas ha hecho noticia, luego de que se conociera que The Abraaj Group ya no seguirá siendo el gestor o administrador del fondo de inversión Wasi, controlador de la firma, con el 51 por ciento.



En el detalle, el fondo de inversión Wasi SPV Limited, basada en Islas Caimán, que tiene dicho porcentaje de Casaideas y cuyos aportantes son inversionistas institucionales norteamericanos -bancos, fondos de pensiones, aseguradoras y fundaciones-, será traspasado el 15 de julio a otra gestora, Colony Capital, que pasará a ser la administradora de dicho fondo.

Abraaj, como gestor, generó desconfianza en una de sus inversiones con los vehículos que administraba FACEBOOK

TWITTER

Dado que Colony no tiene operaciones en la región, los ejecutivos de The Abraaj que estaban vinculados con la administración de esta inversión en Chile, continuarán sus labores, pero ahora bajo el alero de Colony. Es decir, se mantendrá el equipo de profesionales, explica Alejandro Yarad, presidente de la compañía chilena.

Problema interno



La transacción se produce luego de que se revelaran públicamente una serie de problemas de gobernanza que involucraron a The Abraaj (fondo con origen en Dubái) y que acabaron con una crisis dentro de la firma y el traspaso de varios fondos que administraba a la ya mencionada firma estadounidense.



“Abraaj, como gestor, generó desconfianza en una de sus inversiones con los vehículos que administraba, que gestionaba”, resume Yarad.



Sobre los posibles cambios administrativos dentro de Casaideas, Yarad es categórico: “no hay ningún cambio en el directorio ni en la gerencia general por este concepto. Seguiremos operando como siempre”, explica. Además, añade que este traspaso no alterará ninguno de los planes de inversión de la firma.



De vuelta a Colombia



Casaideas abrirá de nuevo dos tiendas en Bogotá a fin de año. Esa marca, que operó en Colombia entre el 2011 y 2013, volverá a competir con cadenas como Zara Home y Modanova (Brissa). Y para el cuarto trimestre de este año, la especialista en decoración de hogar chilena tiene planeado abrir sus dos primeras tiendas en Colombia, más en específico en Bogotá, en ubicaciones que ya tiene definidas: Una estará en el centro comercial Parque la Colina, y la otra, en Santafé, donde hay puntos de venta de Brissa.



CasaIdeas operó en Colombia entre 2011 parte de 2013, y entonces la cadena de decoración llegó a contar con tres tiendas (dos en Bogotá y una en Medellín). Sin embargo, por ese tiempo la empresa puso en marcha un proceso de reestructuración financiero a causa de su elevada deuda, con lo que inició un plan que contempló el cierre de sucursales a nivel internacional, según ‘El Mercurio’, salió de Colombia.



¿Qué es Colony?



Colony es una gigante de la industria inmobiliaria y la inversión en acciones, con negocios en manejo de activos, comercio, hotelería y otros rubros, que ha estado involucrada desde la salud, hasta el fútbol, ya que es la propietaria del equipo Paris St. Germain.



Colony Capital fue fundada en Los Angeles en 1991 por el empresario Thomas J. Barrack y actualmente tiene sede tanto en la ciudad californiana como en Nueva York. Cuenta con 18 oficinas presentes en diez países, tiene activos administrados por 43.000 millones de dólares y 500 empleados.



En realidad, la actual empresa es el resultado de una serie de fusiones y adquisiciones con otras firmas, como NorthStar Realty Finance & NorthStar Asset Management.



¿Dónde ha invertido? La firma tiene participación en varios hoteles, tanto de la cadena Raffles, como Hilton, dentro de Estados Unidos -Las Vegas y Atlantic City-; además, llegó a ser copropietaria del 11,2 por ciento de Carrefour, pero luego de una serie de vicisitudes, desistió de su participación, en enero del 2017. Entre otras inversiones, en 2010, Colony le compró a Disney la empresa cinematográfica Miramax Films en 663 millones de dólares.



La firma estuvo igualmente relacionada con las millonarias deudas del fallecido Michael Jackson. En 2007, Colony se asoció con la familia del cantante y se encargó de la deuda de 23 millones de dólares que Jackson mantenía con el fondo de inversiones privado Fortress. ¿Por qué? Había hipotecado ‘Neverland’, el icónico rancho de 1.100 hectáreas cerca de Los Olivos, Santa Bárbara, California.



Como parte del acuerdo, Colony pasó a administrar el terreno y compró casi toda su participación a Jackson en 2008, convirtiéndose en controlador.



El llamado ‘País de Nunca Jamás’ se puso a la venta en 2014, pero hasta la fecha no se ha podido encontrar un comprador. Actualmente se encuentra en subasta a través de la empresa Joyceray, de Beverly Hills a 67 millones de dólares, sin ofertas.



Thomas J. Barrack, fundador de Colony, ha estado ligado al mundo de la política. Fue subsecretario del Departamento de Interior del gobierno de Ronald Reagan y es amigo cercano del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, fue uno de los asesores económicos del Mandatario durante su campaña presidencial. Una vez que entró a la administración, Trump le ofreció a Barrack ser su jefe de gabinete, cargo que fue rechazado por el magnate.



Inversiones en Colombia



El fondo árabe es socio desde 2008 de la empresa de alquiler de automóviles Rentandes, y desde el 2017 del ciento por ciento de QBCo (antes Aceitales), procesador de alimentos que en los 60 creó al marca de aceite Purísimo, que actualmente es propiedad de Team Foods (Colombia).



GDA-EL MERCURIO