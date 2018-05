Las nuevas movidas de Decamerón, Easy Taxi, Dole Food y AccorHotels

21 de mayo 2018 , 10:25 a.m.

Los reacomodos empresariales en el país se incrementan, especialmente en los sectores minero energético, salud, hotelería y servicios tecnológicos.



En los primeros 20 días de mayo, se realizaron –según la medición de EL TIEMPO- 12 movidas por un equivalente de 38 millones de dólares.

También se han incrementado los reacomodos entre compañías canadienses y locales, que explotarán económicamente el negocio de elaboración de productos farmacéuticos a base de cannabis.



En total, el Ministerio de Justicia ha expedido 68 licencias para el cultivo de marihuana con ese fin y hay 106 peticiones en trámite. Por su parte, el Ministerio de Salud ha expedido 36 avales para la extracción de aceites esenciales y producción de remedios, y tiene 16 en proceso.



De otra parte, la llegada de dólares al país para inversión extranjera directa (IED), que es una una de las fuentes de las movidas empresariales, sumó 2.730 millones de dólares en los cuatro primeros meses, con una alza del 8,3 por ciento en comparación con igual periodo del 2017. El 74,4 por ciento de esos recursos se destinaron a los sectores de petróleo, hidrocarburos y minas.



El aterrizaje de divisas en petróleo, minas e hidrocarburos creció 16,7 por ciento, frente a los cuatro primeros meses del 2017, al totalizar 2.032 millones de dólares.





Bananos y uvas



La empresa irlandesa Total Produce acordó comprar, por 300 millones de dólares, el 45 por ciento de las acciones en circulación de Dole Food, una de las compañías grandes de productos frescos en el mundo y de origen estadounidense. El negocio incluye una opción a 5 años para adquirir hasta el ciento por ciento de Dole Food, pero sin estar obligada a hacerlo. También, a partir del quinto aniversario del acuerdo -en caso de que Total Produce no haya ejercido el derecho de adquirir el ciento por ciento de Dole Food- se convino que David Murdock iniciará un proceso para vender el ciento por ciento de la compañía. Además de unir a dos de los principales operadores del sector hortofrutícola internacional, la movida tiene efectos en Colombia porque tanto los irlandeses como Dole Food le compran banano a productores locales para luego exportarlo, y también venden árboles frutales y uva a importadores nacionales. La semana pasada Dole Food y Total Produce le pidieron al gobierno colombiano que estudie la conveniencia de la concentración empresarial en lo que al mercado local se refiere. Por su lado, Dole Food tiene dos subsidiarias en el país, C.I. Porcelain Flowers e Inversiones Doban, pero que están relacionadas con el negocio de exportación de flores y no resultan incluidas en la concentración económica.





Decamerón se amplía



La cadena hotelera Decamerón Colombia finalizó la adquisición de Decamerón Golf, Beach Resort & Villas en Panamá, que era de la firma estadounidense Caribbean Property Group. La compañía colombiana, que es controlada por el Grupo Santo Domingo, financió la adquisición con préstamos de los bancos Davivienda e Itaú Corpbanca New York Branch.

Se crece Accor Hotels



Otra operación en el sector de turismo es la compra, por parte de Accor Hotels (Francia) y por 105 millones de dólares, de la ‘holding’ que controla Atton Hotels (Chile). Así, la compañía europea podrá operar 11 hoteles de la firma austral en Chile, Perú, Colombia (3) y la Florida (EE. UU.). También comprará el 20 por ciento de la firma propietaria de esos activos, mientras que el restante 80 por ciento será adquirido por la firma chilena Algeciras.





Convenio de McCann



La compañía de comunicaciones y servicios de mercadeo Weber Shandwick abrió una oficina en Bogotá para atender sus negocios en el país y el resto de Latinoamérica. Además, se asoció con la firma McCann, que hace parte del grupo Interpublic, para ampliar servicios de redes de servicio al cliente.



Aterriza HubSpot



El comercializador estadounidense de software para mercadeo HubSpot abrió en Bogotá la sede para Latinoamérica. La oferta de servicios de tecnología, la ubicación geográfica y el entorno empresarial fueron algunas consideraciones de la firma para inaugurar en la capital del país uno de sus ochos cuarteles regionales a nivel mundial.



Easy Taxi con Tappsi



Easy Taxi Colombia inició el proceso para concretar la absorción jurídica de su plataforma competidora Tappsi. Las dos compañías tienen activos por 3.975 y 3.500 millones de pesos, respectivamente. Tras la fusión, además Easy Taxi quedará controlada en un 63,1 por ciento por la firma española Cabibymobility Internacional, y por Spinal Tap S.A.R.L., con 26,2 por ciento. El tercer propietario será la compañía Totem Colombia U.G. (Haftungsbe-Schrankt), con 10,5 por ciento.



Red Eagle, con más acciones



La compañía canadiense Red Eagle adquirió el 23,56 por ciento de las acciones en circulación de la firma Red Eagle Exploration (antes CB Gold) y completó el ciento por ciento del capital suscrito de esta compañía. Cabe recordar que Red Eagle Mining explota oro en la mina ‘Santa Rosa’, cerca al municipio de Santa Rosa de Osos, mientras que Red Eagle Exploration tiene licencias para los depósitos ‘Vetas’ y ‘California’, en el departamento Santander, y ‘Santa Ana’, en Tolima. Esta última es una mina con reservas de plata.



Quinto Resources, con Combia



La también canadiense Quinto Resources (QR) firmó una carta de intención para adquirir, a socios colombianos la firma Conga Mining, que luego pasará a denominarse Combia Gold. De esa manera, QR tiene derecho a adquirir el proyecto ‘Guamo’, en Antioquia. El pago se hará mediante una emisión de acciones de Quinto Resources, por 2,7 millones de dólares. Además, Combia debe financiar al menos un millón de dólares para los trabajos de exploración, compra de equipos y mejoras del proyecto.



Unión de Folkston y Max



Folkston Investments Limited adquirió, por 1 millón de dólares, 6,6 millones de nuevas acciones de que representan el 12,3 por ciento del capital suscrito de la compañía canadiense Max Resource. Esta empresa, que es de origen canadiense y tiene licencias para exploración de oro en Colombia.



Se liquida Range Resources



Después de un acuerdo para solucionar dos años de disputa jurídica con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la compañía Range Resources Limited inició la liquidación de su sucursal en Colombia. Como se recuerda, en abril Range Resources y la ANH llegaron a un principio de acuerdo para resolver las reclamaciones. El acuerdo de conciliación, que está sujeto a la aprobación de un tribunal, que tendría entre tres y cincos meses para pronunciarse, la Agencia se olvidaría de cobrar una sanción por 53 millones de dólares impuesta en el 2016 por incumplimientos y la Range Resources, que tuvo tres contratos en Colombia, desistiría de sus reclamaciones económicas.





Acuerdo de Aphria



La empresa canadiense Aphria suscribió un acuerdo con Colcanna, firma colombiana que tiene licencia para importar y distribuir cannabis (marihuana) medicinal, así como productos médicos y derivados de esa planta. Se trata del productor líder de su sector en Canadá y será el proveedor exclusivo de Colcanna en el mercado local, por lo que solo podrá comprar líneas del portafolio de Aphria.



Mancemento liquida firma



La compañía colombiana Manufacturas de Cemento (Mancemento), que es productora, entre otras marcas, de los tubos Titán, anunció el cierre de la compañía Titán Prefabricados, en Panamá.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

ECONOMÍA Y NEGOCIOS