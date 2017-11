SIC: 19 compañías habrían retenido facturas a sus proveedores

“Desafortunadamente nuestra compañía no permite, por política interna, que nuestras facturas sean negociadas o descontadas por terceras personas. Esto no se le puede decir al cliente abiertamente o por escrito pues iría en contrasentido de la Ley 1231”.



Este es uno de los correos electrónicos de Postobón que tiene como prueba la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dentro de la investigación que anunció el miércoles, por presuntas prácticas de descuento de facturas, contra esa compañía, Cerrejón, Equión Energía y Procter & Gamble.

La entidad también reveló como prueba un mensaje dirigido por Procter & Gamble a los proveedores en el cual les indica que de no recibir notificación alguna en los términos expuestos, desafortunadamente las condiciones de la relación comercial podrán ser revisadas.



El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que se les imputaron cargos a las 4 firmas “por presuntamente haber violado la libre competencia a raíz de conductas que habrían limitado, restringido u obstruido la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores”. Así mismo, restringían a los proveedores “el acceso a liquidez al no permitirles negociar o descontar libremente sus facturas con terceros, práctica conocida como factoraje”.



La entidad formuló además cargos contra 15 ejecutivos de las empresas investigadas por presuntamente haber colaborado en las conductas anticompetitivas.



Según la entidad, hay otras 15 empresas que están en indagación preliminar.



El tope de las multas es de 75.000 millones de pesos por empresa, en caso de comprobrarse las infracciones.



Postobón dijo que no ha sido notificada y que cuenta con un sistema de gobierno y cumplimiento corporativo que promueve la transparencia y el respeto por las normas, entre ellas el ejercicio de la libre competencia. Por su parte, Equión sostuvo que se abstendrá de pronunciarse hasta ser notificada. De igual manera, Cerrejón afirmó que una vez conozca los cargos procederá a dar las explicaciones del caso en el marco de la investigación respectiva. Mientras que Procter & Gamble (P&G) dijo que no ha sido notificada y estudiará la decisión.

ECONOMÍA