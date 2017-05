Las 5 firmas de servicios y minas a las que llegan socios extranjeros

Las empresas extranjeras aceleran sus apuestas en el país, al adquirir firmas y participaciones accionarias, entre otros sectores, cuidados de pacientes, comercio, minería y servicios.



La firma canadiense Brigadier Gold Limited (BGL) acordó la adquisición de Keraderm, empresa de Bogotá especializada en tratamientos de lesiones cutáneas causadas por quemaduras, accidentes o enfermedades crónicas.

Inicialmente BGL adquirirá el 90 por ciento de las acciones de Keraderm, mediante la emisión de acciones, por el equivalente a 4 millones de dólares, en favor de los accionistas de la firma colombiana.



Posteriormente, la extranjera tendrá la opción de adquirir el 10 por ciento restante de participación accionaria, mediante un pago en efectivo por 7,5 millones de dólares.



Por su lado, Air Liquide Healthcare adquirió a Esencial (Colombia), Institución Prestadora de Salud (IPS), que se enfoca en pacientes que requieren ventilación mecánica.



Este año el grupo francés también adquirió a Oxymaster, firma que se especializa en el tratamiento domiciliario a pacientes con trastornos respiratorios.



A la explotación de minerales preciosos en el país también llega Newmont Mining, de EE. UU., que invertirá 109 millones de dólares en la compra del 19,9 por ciento de las acciones en circulación de Continental Gold, firma que desarrolla el proyecto de oro ‘Buriticá’, en el departamento de Antioquia.



Entre tanto, Accenture Interactive, agencia digital de mercadeo, consultoría y tecnología, operará en el país como una unidad dentro de la consultora Accenture Colombia.

Hoy, a nivel mundial, la marca está presente en 120 países, cuenta con clientes en 20 industrias y emplea a 12.000 personas.



Opinión de banqueros



El presidente de la banca de inversión Inverlink, Mauricio Saldarriaga, afirma que si bien en los cuatro primeros meses hubo un alto nivel de liquidez por parte de los fondos de capital y una tasa de cambio atractiva, el pesimismo y el ruido sobre la economía hicieron más difícil concretar las adquisiciones empresariales.



Sin embargo, señala que hay expectativa este año por ventas como las de ETB, Cafesalud y el 20 por ciento del Grupo Energía de Bogotá (GEB).



Adicionalmente, considera que la reforma tributaria ha pesado sobre las decisiones de los inversionistas al momento de hacer las adquisiciones empresariales.



También han influido el ambiente prelectoral y la expectativa sobre la forma cómo se decantará el proceso de paz.



El experto añade que el mercado de fusiones y adquisiciones es más de compradores que de vendedores, pues estos últimos, en algunos casos, aún no casan con los primeros en cuanto a la valoración de las compañías.



Por su parte, la presidenta de Silk Banca de Inversión, Martha Juliana Silva, afirmó que hay agentes extranjeros y locales realizando inversiones importantes, acorde con el tamaño que representa la economía colombiana en el contexto de Latinoamérica.



El interés se observa en asociaciones y ventas de empresas, especialmente de los sectores de tecnología, comunicaciones, industria y agro.



No obstante, la directiva estima que los fondos de capital privado no han realizado operaciones con la fuerza que se esperaba al inicio de año.



Además, considera que la información sobre el desarrollo legislativo de la ley de tierras ‘asusta’ inversiones en el agro.



ROLANDO LOZANO GARZÓN



ECONOMÍA Y NEGOCIOS