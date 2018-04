Besalco y Hush Puppies, preocupadas por bajo crecimiento en Colombia

SANTIAGO. La compañía chilena Besalco afirmó que si su negocio inmobiliario en Colombia no da signos de un mayor dinamismo, considerará la opción de abandonar dicho mercado.



"En Colombia estamos con una actividad muy aletargada. Si no somos capaces de darle un impulso, no vamos a seguir", dijo el presidente de la empresa, Víctor Bezanilla.

Actualmente, la compañía está presente con dos proyectos inmobiliarios, uno en Santa Marta, que ya está terminado, y otro en Bogotá, donde partirían con las obras en los próximos 2-3 meses.



"Colombia tiene un mercado estupendo, comercialmente anda bien, pero conseguir los permisos, las aprobaciones y los créditos demanda demasiadas horas hombre", advirtió, por su lado, el gerente general de la firma, Paulo Bezanilla.

"Si vamos a seguir a la velocidad que vamos hoy día, en realidad no nos interesa", reafirmó el directivo.



Consultado sobre la posibilidad de ingresar a otro mercado en la región, Víctor Bezanilla fue categórico. "No por ahora. Merodeamos Uruguay y Paraguay, pero finalmente no hicimos nada", remarcó.



Forus, también siente desaceleración



Por su parte, el presidente de Forus -firma que maneja marcas como Hush Puppies, Columbia y CAT, entre otras-, Alfonso Swett, indicó que este año buscan lograr un punto de equilibrio en Colombia, mercado en el cual registraron pérdidas durante 2017 y cerraron alrededor de 20 tiendas de un total de 70.



"Colombia ha tenido muy poco crecimiento. Es un mercado donde el ingreso per cápita es muy bajo, hay mucha competencia, tienen una industria local muy eficiente, pero estamos convencidos de que las marcas nuestras son muy fuertes y vamos a dar vuelta a este asunto", dijo Swett.



