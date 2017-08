Izze, el jugo con gas de Pepsi que fabricará Postobón en el país

La empresa de bebidas colombiana Postobón ampliará el acuerdo de franquicia con la estadounidense PepsiCo.



Se trata de la producción en las plantas del país de Izze, una gaseosa con contenido de jugo, para lo cual existe un convenio preliminar.

Como parte del preacuerdo, Pepsicola Colombia (PCC ) importará el concentrado y lo venderá a Postobón, que se encargará de la fabricación, envasado y distribución en el mercado nacional de la bebida.



Cabe recordar que Postobón fábrica localmente otros sellos de gaseosas de la multinacional estadounidense como Pepsi, Mountain Dew y Seven Up.



Mientras que entre las marcas más conocidas de la empresa nacional están Postobón, Bretaña, Colombiana, Castalia, Popular, Hipinto, Sr. Toronjo, Tropikola y Freskola.



Izze originalmente hace parte del portafolio de la estadounidense Izze Beverage Company, compañía que fue adquirida por PepsiCo en el 2006. Y es el nombre abreviado de Isabelle, hija de uno de los fundadores de la empresa (Todd Woloson).



Aunque Postobón obtuvo en el 2015 de PepsiCo los derechos para importar y producir localmente la marca de jugos y cócteles de fruta de arándano Ocean Spray, será la primera vez que dedique líneas en sus plantas para fabricar bebidas de ese tipo con sello extranjero.



La fórmula de Izze indicará que es en un 70 por ciento jugo de fruta concentrado y un 30 por ciento agua.



Igualmente, se señalará que es un refresco de frutas natural y sin conservantes añadidos.



La única marca propia de la firma colombiana en cuanto a bebidas carbonatadas con contenido de jugo es Postofrut, la cual lanzó en el primer semestre.



Esta bebida, por sus componentes, se está comercializando en las instituciones educativas del país porque cumple con las pautas de autorregulación fijadas en el 2016 por la industria, con el fin de estimular estilos de vida activos y saludables.



Sin embargo, el negocio de las bebidas carbonatadas con contenido de jugo no fue afortunado para Alpina, que a mediados del 2014, para competirle a los gaseoseros tradicionales (Postobón y Coca-Cola), lanzó la marca Frizz.



No obstante, un año después el producto no dio los resultados esperados y tuvo que salir del mercado.



En el 2014, Quala lanzó también Suntea con gas, una extensión de su popular marca, para competirle también a Postobón y Coca-Cola en el negocio de las gaseosas.



Según estadísticas de la firma chilena de bebidas CCU, con base en Canadean Global Beverage Forecast, en el 2016 los colombianos consumieron 230 litros per cápita de bebidas comerciales; en un 30,8 por ciento representados en leche; en un 26,5 por ciento en gaseosas; en un 21,7 por ciento en cerveza; en un 10 por ciento en aguas; en un 5,6 por ciento en néctares y jugos; en un 2,6 por ciento en bebidas funcionales; en un 1,3 por ciento en espirituosos; y en 0,8 por ciento en vino.



El consumo de gaseosas en Colombia fue el más bajo a nivel de Suramérica.​