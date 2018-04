Por publicidad engañosa, multan con $ 430 millones a Procter & Gamble

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 430 millones de pesos a la firma Procter & Gamble, “por información y publicidad imprecisa, insuficiente y engañosa en relación con su producto ‘Head & Shoulders Nutrición Profunda, hasta 100% libre de caspa de por vida".



La SIC informó que tras revisar el material probatorio recaudado en la investigación, determinó que, tal y como es diseñada la publicidad del producto en cuestión se le atribuyen al champú beneficios objetivos de “100% libre de caspa de por vida” y “nutrición profunda”, se le están llevando al consumidor mensajes objetivos que no pudieron comprobarse en los estudios científicos y técnicos remitidos a la entidad.

Asimismo, asegura la SIC que decir que el champú tenga efectos ‘de por vida’, cuando en realidad no es cierto, “resulta confuso, impreciso, insuficiente, no veraz y deviene en engañoso. Así las cosas, informar a un consumidor que los efectos de un producto permanecen “de por vida” y aclarar con una nota – casi ilegible – e incluida sólo en algunas piezas de la campaña publicitaria, que dicho efecto depende de un uso regular y permanente del champú, no se ajusta a las reglas básicas de la información y la publicidad establecida en el Estatuto del Consumidor”, indicó la autoridad.



Es por esto que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso en primera instancia la multa equivalente a 550 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Contra esta decisión de la SIC proceden los recursos de reposición y apelación ante la misma entidad.



