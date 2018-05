Negocios en el país ya facturan por el Mundial de Fútbol

Todo está listo para que suene el pito y ruede el balón en Rusia, donde se disputará el Mundial de Fútbol 2018.



Dado que existe una tendencia a que en esta época las personas, incluidas las que asistirán al evento, destinen una mayor parte de los ingresos a viajes, boletas, alimentos, bebidas alcohólicas y camisetas, entre otros rubros, la consultora colombiana Financial Lab estimó un gasto entre 800.000 millones y un billón de pesos, la mitad de la cifra en el sector informal.

Sin embargo, hay preocupación entre algunos propietarios de bares y tiendas, dos de los sitios más frecuentados para ver el fútbol por la televisión, por el horario en que la Selección Colombia disputará los partidos.



El onceno nacional jugará a las nueve de la mañana, hora en que lo más probable es que muy pocos salgan de la casa o el trabajo a tomarse una cerveza y ver los partidos.

Por ejemplo, en Villavicencio se encuentra Bull Ranch, cuyo propietario, David Toro Pérez, está en una encrucijada, pues el horario de los encuentros no favorecería sus ventas.

Y como él están otros propietarios de ventas de bebidas alcohólicas que no saben si quedarse en la casa viéndolos o tratar de crear nuevas alternativas para atraer a los clientes. Incluso, algunos están pensando en cambiar el objeto de su negocio y apostarle a convertirse en un desayunadero o salón de medias nueves.

Algunos esperan los permisos de la alcaldía de su ciudad y ver si para los partidos de la una de la tarde pueden expender cerveza, ya que lo estipulado es para la tarde o la noche.



Toro Pérez ve muy complicado aplicar un plan B, por lo que le apuntará a los partidos de la tarde, a la espera de que el combinado nacional pase a la siguiente fase del torneo y los encuentros sean más tarde.



Entre tanto, Rosenda González, propietaria de una tienda en la capital del Meta, opina que la diferencia horaria del mundial, si bien no es la mejor, le permitirá vender cerveza. Y cree que las ventas mejorarán si Colombia gana los partidos y los clientes quieren seguir la celebración.



Andrés Ruiz, de la Licorera La Previa, en Bogotá, tampoco se muestra optimista con un incremento de las ventas debido a la diferencia horaria con Rusia por los partidos. “He sondeado otros propietarios y, por los horarios de consumo, la expectativa no es buena en cuanto a la venta de licor”, dice.



Sergio Suárez, propietario de una tienda en Barranquilla, por el contrario considera que sus ventas no se verán frenadas por el horario que tendrán la mayoría de los partidos del mundial. “Los resultados pondrán a la gente contenta, y eso subirá el consumo. Además, el partido de Colombia el 24 de junio es en la tarde. Sin duda nos irá bien”, dijo optimista Suárez.



Según la empresa Bavaria, el evento representa un reto en consumo de bebidas debido a los horarios de celebración de los partidos.



“Sin embargo, estamos optimistas en que la fiesta llegará más allá del tiempo de juego y se vivirá en más ocasiones”, agregó. Por ello, durante la temporada, la compañía prevé un crecimiento del 8 por ciento en las ventas de la marca Águila y de mínimo 100 por ciento para Budweiser, que es uno de los patrocinadores oficiales de la Copa y una bebida que recientemente empezó a ser producida en Colombia.



Además, Bavaria, a través de las marcas Águila y Budweiser, anunció una campaña para llevar 30 hinchas con todos los gastos pagos a Rusia. Si se tiene en cuenta que el ganador recibe todos los juguetes (el costo de un viaje se estima en 46 millones de pesos), llevar estas personas vale unos 1.380 millones de pesos. Por su parte, un concurso de Budweiser llevará tres fans más a la final del mundial, con hoteles y porciones terrestre prémium.



La cervecera nacional agrega que las promociones y otras activaciones en los puntos de venta dirigidas a los consumidores durante el certamen representan alrededor del 50 por ciento del presupuesto anual de publicidad de Águila y Budweiser.



Optimismo entre agremiados



De su lado, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo una encuesta para preguntar a sus afiliados cuáles son las preocupaciones principales en el corto plazo, y solo el 5,1 por ciento respondió que sus ventas se afectarían porque muchos potenciales compradores estarán concentrados en otros establecimientos viendo los partidos del mundial.



Así las cosas, el principal factor que preocupa a los negocios de comercio son las elecciones presidenciales (44,2 por ciento), la carga fiscal (19,5 por ciento) y la volatilidad del dólar (16,8 por ciento).



También considera el gremio que la temporada junio-julio será buena, incluso, para la demanda de productos y servicios desde la casa, pues el 50 por ciento de la población colombiana tiene internet; el 73 por ciento, televisión por suscripción y el 87 por ciento, nevera. “Es un buen combo para ver el mundial”, dice el reporte de la federación.



El poder de la imagen



Los principales productos que se han importado al país como antesala al mundial on los aparatos transmisores de radio y televisión, que registraron un crecimiento de 13 por ciento entre enero y marzo de este año (última cifra disponible), en comparación con el mismo periodo del 2017.



Además, se presentó un incremento en las adquisiciones de tabaco (cigarrillos) del 174 por ciento y de 35 por ciento en las bebidas.



Para Juan Manuel Bedoya, analista de mercadeo deportivo, “los más beneficiados son los productos audiovisuales y las marcas asociadas oficiales de la Fifa. Sin embargo, las compras premundialistas a veces son ocasionales”.



Con la compra del televisor puede venir detrás la adquisición de otros productos de la línea blanca, como el microondas, para preparar y disfrutar de comidas durante los partidos”, agregó.

Por su parte, el gerente general de Lenovo para Colombia, Santiago Holguín Mora, dijo que el torneo lleva mucha gente a preferir las compras de aparatos de audio y video, en vez de equipos tecnológicos.



Los operadores de comunicaciones móviles no se quedarán por fuera en su intención de cautivar a los amantes del fútbol: Movistar anunció que hará una inversión de 12.000 millones de pesos.



Según su director de mercadeo, Camilo Aya Caro, se destinaron a viajes para clientes, obsequios de camisetas de la Selección Colombia, producción de la campaña, material en punto de venta y pauta publicitaria.



Fiebre por las láminas



Llenar el álbum Panini de 80 páginas con 670 láminas, incluyendo las 50 especiales, puede costar $ 400.000. Comprar la caja de 104 sobres, con 520 monas, $ 218.400. Entonces quedarían haciendo falta 150, las cuales se consiguen a diferentes precios de acuerdo con la calidad del jugador, escudos de las selecciones, estadios y leyendas 7.



El álbum del Mundial mueve $ 84.000 millones en ventas, y Continente , la distribuidora, sacó a la calle 40 millones de sobres a $ 2.100 cada uno y 1,5 millones de álbumes. El boom la llevó a anunciar ayer que atenderá en estricto orden de llegada los pedidos en exceso de las 30 láminas para completarlo.



Trago amargo en Medellín



En Medellín, las tiendas de barrio tienen una participación de mercado del 61 por ciento, según un estudio de Kantar Worldpanel, empresa de investigaciones.



Los días de fútbol la mayoría de tiendas se llenan y son los días que más plata hacen. Es el caso de la tienda ‘Paraguay’, ubicada en el barrio Santa Lucía.



Cuando juega Atlético Nacional, Independiente Medellín o la selección Colombia, al lugar no le cabe un alma y los pedidos de licor no paran. El Mundial pasado, dice que las ventas estuvieron muy altas.



“Cuando hay partidos se duplican las ventas, más si son de la Selección. Ahí sí la embarran este Mundial poniendo los partidos tan temprano porque la gente no madruga o no vienen a esa hora, ni mucho menos piden cerveza o guaro”, opina Darío Jiménez, propietario del establecimiento.



Agrega que ojalá hubiesen sido programados mínimo al mediodía o en horas de la tarde.



Estadísticas de Fenalco Antioquia indican que el 50 por ciento de las tiendas tradicionales venden entre 4,5 y 5 millones de pesos al mes.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS