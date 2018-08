¿Por qué es importante la compra del portal Linio para Falabella?

Falabella, una de las mayores compañías del sector comercial en América Latina, anunció hoy la adquisición del 100% de las acciones de la firma Linio, que es un portal de ventas por internet en línea, donde los compradores realizan la búsqueda, selección y compra dentro de la web.



Consta de una variedad de productos, divididos por categorías tales como tecnología, entretenimiento, electrodomésticos, libros, cuidado personal, entre muchos otros.

Fundada en 2012 con capital mexicano, sueco y alemán, Linio opera en diversos países de Latinoamérica (México, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Panamá). Asimismo, el grupo cuenta con oficinas comerciales en Miami y China.



A través de su web, las personas pueden comprar desde su hogar y pagar con los múltiples medios de pago que se adaptan a las necesidades de sus compradores: tarjetas de crédito, débito o en efectivo, todas con la posibilidad de hacer el pago al recibir el producto.



Los productos adquiridos son enviados dentro de un lapso determinado (aproximadamente entre 3 a 5 días en la mayoría de los casos). Los envíos se suelen realizar sin costos adicionales. Además, se podrá realizar devoluciones si el producto no satisface las expectativas del cliente.



El grupo de e-commerce tiene planeado expandirse por todos los países de Latinoamérica. Tan solo en el 2015, Linio destinó US$ 55 millones para potenciar su negocio online en la región en los, en ese entonces, 7 países en los que operaba.



Respecto a la cobertura de marcas, la compañía actualmente trabaja con más de 7,000 marcas de moda, entre las que se destacan Gucci, Lacoste y Calvin Klein. Comercializa también con empresas deportivas conocidas como Adidas y Puma.



Linio proyecta, constantemente, incluir no solo productos de marca internacional sino también de mercados locales o de firmas conocidas en los países que opera.



Salto al offline



A inicios de julio, la compañía de e-commerce puso en marcha, en Ecuador, su primer establecimiento físico, para ponerse a la par de sus principales competidores que han optado por tener "tiendas offline".



El establecimiento no solo sirve para la compra, sino que también funciona como punto de recogida de pedidos online. La tienda es solo una prueba piloto por el momento, pero los objetivos de Linio serían expandirse y replicar la idea en los demás países en los que opera.



La adquisición se da en medio de un contexto en el que compañías como Amazon o Alibaba, especializadas en las ventas por internet, acaparan mayor clientela en los distintos mercados del mundo.



Por ello, Gonzalo Somoza, gerente general de Falabella Retail, resaltó la importancia de la compra de la firma. "Con esta adquisición, la compañía avanza en su objetivo de ser líder en el comercio electrónico de la región. Linio va a potenciar las ventas de Falabella Retail, Sodimac y Tottus, convirtiéndose en una vitrina común para los productos de las empresas".



Por su parte, Carlo Solari, presidente del grupo Falabella, también afirmó que "el aumento de capital nos permitirá acelerar nuestro proceso de digitalización y crecimiento regional (...) ofreciendo nuevos productos a través de diversos canales".



GDA-EL COMERCIO (PERÚ)