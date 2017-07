14 habitaciones de hotel por día se estrenan en el país

La exención tributaria por 30 años otorgada por el Gobierno desde el 2003 al sector hotelero ha impulsado, entre otros, la creación de 58.000 empleos.



Estos debido a que cada habitación construida crea mínimo un nuevo puesto para una camarera, un botones, una persona en la lavandería, un portero, un cocinero o alguien para mantenimiento.

Las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indican que desde cuando se estipuló la exención en el decreto 2755, se construyeron 45.546 habitaciones y se remodelaron 26.848.



Igualmente, han contribuido a diversificar el turismo, pues en destinos donde antes solo era posible la playa, con la apertura de centros de convenciones en los hoteles se atraen viajeros de negocios y congresos; y por esa vía a personas en tareas como meseros, técnicos de sonido o de logística.



Por ejemplo, con la exención tributaria se construyó, la segunda torre del hotel Zuana de Santa Marta, de 18 pisos y con 81 suites.



Dicha inversión ascendió a 50.000 millones de pesos y se generaron empleos para población vulnerable.



Además, entre el 2010 y el 2017, los 7 años del Gobierno Santos, la infraestructura hotelera se multiplicó por 10 y a marzo se construyeron 37.066 habitaciones, con una inversión de 4 billones 366 mil millones de pesos, y se remodelaron 16.289, por 362.004 millones de pesos.



Estos recursos los han canalizado, entre otros, buena parte de las cadenas internacionales y operadores globales como Hilton Hotels & Resorts; Hampton By Hilton; Hilton Gardens Inn; NH Hotel Group; Best Western; Four Seasons; City Express; GHL Grupo Hoteles; Acqua; Marriot; Estelar; Sheraton; DoubleTree; Intercontinental; Hyatt; Conrad Hotels & Resorts; Casa Dann Carlton; Accor (Sofitel); Novotel; y Mercure.



Agregó el Ministerio que solo en los 5 primeros cinco meses del año se abrieron 1.550 habitaciones nuevas y se remodelaron 746.



En total, en el 2017 se han invertido 173.890 millones de pesos en infraestructura hotelera y se han generado 1.240 puestos de trabajo.



La Mincomercio, María Claudia Lacouture, dijo que en su administración se han apoyado proyectos de turismo y negocios de largo plazo, que generan competitividad, innovación y promueven el emprendimiento y el empleo.





Alojamiento y comida



Por su lado, las cifras de la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras) indican que de los 8,3 puntos porcentuales que aumentó la creación de negocios y empresas de alojamiento en los 6 primeros meses, 4,2 puntos fueron aportados por el rubro de alojamientos y servicios de comida.



En total, se fundaron 27.248 firmas, , con un crecimiento del 27,4 por ciento, frente a igual periodo del 2016, cuando se constituyeron 27.248.



La actividad participó con el 15,3 por ciento de las unidades económicas nuevas, y aunque los subsectores de mayor contribución fueron expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento y ventas de comidas preparadas, los alojamientos tuvieron un comportamiento destacado.



Por ejemplo, contribuyeron de manera importante a la creación de las 1.495 sociedades jurídicas en el primer semestre, que aumentaron 6,9 por ciento, frente a igual periodo del 2016.



Entre tanto, las estadísticas del Banco de la Republica indican que en los tres primeros meses la inversión extranjera directa (IED) en el sector de hoteles y restaurantes sumó 241 millones de dólares, con un crecimiento del 52,5 por ciento, frente a igual periodo del 2016, cuando totalizó 158 millones de dólares.



Entre 2010 y 2017, la IED acumulada en comercio al por menor, restaurantes y hoteles es de unos 9.560 millones de dólares.





ROLANDO LOZANO GARZÓN



ECONOMÍA Y NEGOCIOS