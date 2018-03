‘Entendemos a Colombia cuando regula los precios’: Johnson & Johnson

Con un crecimiento mínimo proyectado del 3,5 por ciento, comenzó el 2018 en Colombia la compañía Johnson & Johnson (J&J).

La representante global (segunda a bordo en el mundo) de Johnson & Johnson, Sandi Peterson, afirma que el negocio de la compañía en Colombia se ha representado en un 36 por ciento por la unidad de aparatos y equipos médicos, en un 34 por ciento por consumo masivo y en un 30 por ciento por farmacéuticos, a través de Janssen Cilag.



La directiva vino a la presentación en sociedad de las nuevas oficinas de J&J Colombia en Bogotá, en las que se reúnen las tres áreas de negocio mencionadas, los servicios logísticos para clientes y un centro global de servicios enfocado en las operaciones en América Latina. Este último generará 300 empleos y representa una inversión de 20 millones de dólares, y es el quinto de su tipo a nivel mundial que abre la compañía.



Las oficinas centralizadas de Bogotá reunirán unos 900 de los 1.500 empleados locales.



¿Qué los lleva a escoger a Bogotá para el centro global de servicios?



Se analizaron más ciudades como São Paulo (Brasil) y otras en la región. Una de las razones por la cual se escogió a Bogotá fue la naturaleza internacional del país y la posibilidad de atender a Suramérica, Centroamérica, el Caribe y México desde un mismo sitio. La otra fue la posibilidad de contar con personas bilingües.



La facilidad de reclutar talento fue otra.



El centro global reúne, entre otros, labores como planes de gastos, análisis financiero y apoyo logístico, que hace que en los países los funcionarios se enfoquen en el negocio, que es atender a los clientes y consumidores.



¿No fue problema el bilingüismo?



No porque hay oferta en Colombia de personas que hablan portugués, español y también inglés.



¿Cómo observa el tema del talento humano en Colombia?



Los colombianos son personas bien formadas en términos de grados de educación, con ética corporativa y una pasión por transmitir a la gente una vida sana. El hecho de que tengamos desde hace varias décadas una planta productiva en Colombia y distintas unidades de negocios genera personas muy capacitadas, que se han podido reclutar porque interactúan no solo en el país, sino con el resto de América Latina, con representantes del sector médico, de la salud, los pacientes y los consumidores.

¿Esta fortaleza en talento y bilingüismo es solo para altos cargos?



No. Por la experiencia, nos complace todo el desarrollo del talento humano en Colombia. El país ha hecho énfasis en la educación de los ciudadanos.



¿Esta inversión significará disminución de la operación manufacturera del Valle del Cauca?



No. La estrategia es ampliar las unidades de negocios.



¿Qué factores lo han mantenido 5 décadas en el país?



Es un mercado muy importante no solo por el tamaño de la población, sino porque la planta atiende mercados en el resto de América Latina. Siempre hemos puesto por delante una perspectiva de largo plazo.

El sistema de apoyo en oficina y el enfoque e innovación han permitido realizar en Colombia en el último año el lanzamiento de 32 referencias nuevas al mercado. Hace 10 años, cuando empresas se plantearon si era viable operar en Colombia, J&J no lo dudó y decidió seguir haciendo negocios acá.



¿La incertidumbre que generan las elecciones contrae las inversiones?



Para nada, y como dije el objetivo es crecer en el país.



¿La regulación de precios a los medicamentos la consideran restrictiva de la competencia internacional?



El objetivo es traer al mercado colombiano los productos oncológicos e inmunológicos que lanza la compañía a nivel global.

Cada mercado tiene sus propias reglas en cuanto a la fijación de precios y lo que hace J&J es trabajar de cerca con los ministerios de Salud de cada país y explicar el valor de los medicamentos como solución a enfermedades y tratamientos.



Todos los países tienen sus razones para regular y las entendemos cuando nos las comunican.



Colombia no es más restrictivo que otros países y el objetivo es ayudar a las personas a que tengan una vida sana, y se trata de trabajar con los gobiernos para lograr el objetivo.

