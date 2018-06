Investigan falla que paró dos horas vuelos en el aeropuerto El Dorado

Tras la falla que se presentó el lunes en el fluido eléctrico que va desde una subestación a la torre de control del aeropuerto El Dorado, la cual afectó por dos horas el funcionamiento de la pista de esa terminal aérea, la Aerocivil entró a investigar cuál fue la causa por la no entró en operación el plan B o de respaldo.



El anuncio lo hizo el director de servicios para la navegación aérea de esta entidad, Arnaud François Penent, quien agregó que el resultado de la investigación arrojará si fue un error técnico, material o humano.

Adicionalmente, explicó que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad de los vuelos ni la de los pasajeros, al tiempo que descartó un sabotaje.



No obstante, según anticipó el funcionario, la falla pudo originarse en un error de diseño de la arquitectura eléctrica de la torre de control. En su opinión, podría haberse localizado en un equipo que provee la energía a la torre, que a los 40 minutos de la falla se intentó suplir con un sistema backup que no funcionó. Además, descartó que la falla se haya presentado en otras ocasiones, como se rumora, y afirmó que el sistema de un aeropuerto es como el del cuerpo humano, con torres, centros de operación y pistas. “Las fallas de hace un mes fueron de pista, y esta vez fue de torre de control, que esperamos que no vuelva a presentar”, explicó el ejecutivo.



Según Penent, en lo corrido del 2018 solo se han presentado dos fallas relacionadas con el sistema eléctrico, distintas e independientes del problema del lunes en El Dorado. “La primera fue el miércoles santo por un problema en las luces de borde de la pista norte y, la segunda, la de este lunes. Son sistemas totalmente independientes y uno en nada tiene que ver con el otro”, aseveró. Con el fin de sortear el problema, el directivo dice que cambiaron el cableado donde se presentó la falla y bajo los protocolos de seguridad armaron un puesto de mando unificado con las aerolíneas, el concesionario Opaín y Aerocivil.

Son sistemas totalmente independientes y uno en nada tiene que ver con el otro FACEBOOK

TWITTER

Se cancelaron vuelos

Luego del cierre de la operación durante dos horas, Avianca Colombia tuvo que cancelar 79 vuelos, afectando a 9.190 pasajeros. A ellos se sumaron los de Latam Colombia, quienes viajaban desde Bogotá hasta Barranquilla y Cartagena, más la afectación de las demás aerolíneas. En el caso de Avianca, la compañía desplegó un plan cuya primera medida fue exonerar de penalidad a quienes tenían vuelos entre la 1 p. m. y las 11:59 p. m. del lunes, así como a los que contaban con reservas para el 26 de junio, quienes podrán hacer cambios de itinerario o fecha sin dicho cobro, para viajar hasta el 26 de julio de 2018.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS