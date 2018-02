DHL Express prevé crecer dos dígitos

El gerente general de DHL Express Colombia, Allan Cornejo, le dijo a EL TIEMPO que la compañía aumentará la inversión en infraestructura y en desarrollo de la planta de personal en el país. Pero no son los únicos proyectos, el directivo explicó cómo ve el negocio este año en diversos frentes.

¿Cómo se comportó el negocio de DHL Express Colombia durante el 2017?



Pese a que fue un año bastante difícil en materia económica, estuvimos cerca de segmentos como las pequeñas y medianas empresas (pymes), donde nos hemos dado cuenta de que hay oportunidades importantes para los clientes que operan en ese sector.



¿Cuánto crecieron los ingresos operacionales de la compañía el año pasado?



A doble dígito y alineado con las expectativas que se tenían, no solo a nivel local sino también en lo relacionado con la casa matriz, en el 2016 se facturaron 272.000 millones de pesos.



¿Qué inversiones realizarán este año?



La principal se relaciona con un nuevo vuelo, que estará conectando 24 horas a Colombia con Estados Unidos, de lunes a viernes. Otra es la ampliación de la aduana, no solo expandiendo el número del personal sino también la infraestructura.



En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, los clientes cuentan con servicios de nacionalización durante la tarde y la madrugada, y así pueden entregar al siguiente día los envíos que requieren de procesos más formales. Algo para destacar es que también incorporaremos vehículos adicionales a la operación en el país.

¿La digitalización ha afectado el negocio de envío de documentos?



No solo estamos enfocados en documentos. Un porcentaje importante del negocio de la empresa tiene que ver con paquetes. Sin embargo, el comercio electrónico está creciendo a tasas importantes no solamente en Colombia, sino también en el resto del mundo, y cada vez toma más importancia para las compañías.



Igualmente, las empresas ya están trabajando con DHL con el objetivo de exportar directamente al consumidor final, en lo que se llama ‘e-commerce’; de hecho, es un negocio que está creciendo de manera exponencial. Por ejemplo, las empresas tradicionales evolucionan hacia las páginas web para vender directamente los productos o servicios a los clientes.

¿A qué se debe que en el Great Place to Work 2017, la compañía fuera considerada la de mejor ambiente para trabajar en Colombia, en la categoría de más de 500 empleados?



Eso refleja lo que hemos invertido en el entrenamiento, la capacitación y el conocimiento de la gente; esto con el fin de que puedan asesorar bien a los clientes y presten el mejor servicio.



De hecho, Great Place to Work evaluó como factores para medir el clima organizacional en la compañía la credibilidad, el respeto, la imparcialidad (atributos de confianza con los jefes), el orgullo por la empresa, el trabajo y la camaradería del personal.



En cuanto a promoción del personal, ¿qué destaca?



Son importantes los programas de entrenamiento y de desarrollo individual, que empiezan con una conversación que tenemos directamente con los trabajadores para que, de esa forma, nosotros podamos entender hacia dónde quieren crecer en la organización. Además, creemos en la promoción interna, y por eso, cuando existe una oportunidad de crecimiento evaluamos el talento interno.



¿Qué trabajo en particular hacen para que puedan llevar un encargo sin retrasos?



Así como hemos hecho la inversión en el mercado colombiano, la marca también viene ejecutando en Estados Unidos recursos en el portafolio de servicios y en la flota aérea. A esto hay que agregarle que las inversiones también van dirigidas a tener una aduana moderna y ágil.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS