EPM prevé que Hidroituango tarde 2 años en iniciar operación

Los pronósticos que hace un mes hicieron expertos a EL TIEMPO, sobre el impacto de la contingencia en Hidroituango, en los tiempos para el inicio de la generación de energía, se cumplieron.

Este jueves, Empresas Públicas de Medellín (EPM) indicó que, a la fecha, como están las cosas y ya con un menor nivel de alerta (bajó a naranja), el tiempo mínimo previsto para el arranque será de aproximadamente dos años.



Así, luego de tener la obligación de iniciar en diciembre del 2018, la hidroeléctrica solo comenzaría a producir electricidad a finales del 2020, siempre y cuando no sea necesario desembalsar el agua para los arreglos de fondo del túnel de desviación, que se taponó por un derrumbe interno de la montaña.



“Se está trabajando en esa solución de ingeniería, pero no se ha tomado la decisión. En función de eso, si no es necesario desembalsar, se estima que en un tiempo de unos dos años estaría entrando en operación”, aseguró Carlos Solano, vicepresidente de Generación de EPM.



Y advirtió que si es preciso desocupar el embalse para hacer dichos arreglos, el inicio de operación tomaría tres años, es decir para finales del 2021.



Sin embargo, el directivo agregó que se estudian mecanismos para taponar el túnel definitivamente, con el embalse lleno.



Ante esto, Solano señaló que “muy posiblemente” EPM participará en la subasta de reconfiguración que planea hacer la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mecanismo que permite a un generador renunciar a las obligaciones de entrega de energía (el primer tramo de EPM va de finales del 2018 hasta finales del 2021).



De la entrada o no de EPM en dicha subasta dependerá que se le ejecuten las garantías aportadas para demoras superiores al año frente a la fecha inicial prevista.



Y agregó que el estado actual de la presa, del vertedero y de casa de máquinas no han tenido afectaciones que indiquen que el proyecto no se pueda concluir.



Pero advirtió que si bien hoy la demanda de energía está por debajo de lo estimado, a largo plazo Hidroituango es clave para la competitividad, pues en la subasta de expansión que prevé hacer el Gobierno los proyectos que llegarían serían principalmente térmicos, cuyo precio de generación de energía es más costoso.



