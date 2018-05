Iniciativa de empleo que impacta 500 mil jóvenes

24 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Laurent Freixe, CEO de Nestlé para las Américas fue reconocido como Embajador Internacional de la Juventud en el marco de la gala de la “Alianza Internacional de Cooperación en Juventud”, organizado por el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).

El título honorífico de Embajador Internacional de Juventud es una distinción que el OIJ hace a una persona que, por sus méritos personales, por su identificación con causas conexas a la juventud y por su compromiso social ha impulsado procesos de transformación para favorecer el desarrollo de vida de las personas jóvenes.



Bajo el liderazgo de Laurent Freixe, Nestlé lanzó iniciativas globales en favor de la juventud como Nestlé Needs YOUth y la alianza estratégica del sector privado denominada All for YOUth, situando a Nestlé como líder y agente movilizador de esfuerzos en favor del desarrollo económico y social de los jóvenes.



Desde 2013, Nestlé ha apoyado a cientos de miles de jóvenes en su preparación para entrar al mundo laboral, contratando y entrenando hasta el día de hoy a más de 40,000 jóvenes a nivel mundial, y con el objetivo de alcanzar un total de 115,000 en 2020.



“Los líderes del mañana necesitan hoy de nuestra guía, de nuestro apoyo, y sobre todo necesitan oportunidades y plataformas donde su voz sea escuchada y sus ideas puedan ser realizadas. Creo firmemente que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudarlos,” declaró Freixe.