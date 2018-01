72.000 fundaciones aún no demuestran ser sin ánimo de lucro

Las cuentas de la Comisión de Expertos que recomendó un revolcón al régimen tributario especial que reduce o exime del impuesto de renta a las entidades sin ánimo de lucro se quedaron cortas.

Luego de promulgada la reforma tributaria, que busca combatir el riesgo de evasión, una primera tarea hecha por la Dian fue el conteo del universo real de estas entidades.



Así, si en septiembre del 2015 la Comisión de Expertos calculaba que eran 71.662 entidades sin ánimo de lucro (Esal), entre cooperativas, fundaciones, corporaciones, fondos de empleados y similares, el actual registro de la Dian contempla 193.980, sumando las 186.117 que había en el 2016, más las 7.863 que se crearon en el 2017, con la promesa de pertenecer a ese régimen especial que rebaja el impuesto de renta, de 34 por ciento para las empresas comerciales, hasta un tope máximo de 20 por ciento para las que hacen una labor altruista.



“El año pasado, en el momento de la inscripción de las nuevas Esal, no estaba aún el decreto reglamentario (2150), de manera que son estas las que tienen plazo hasta el 31 de enero para actualizar la casilla en el RUT donde asumen la responsabilidad que conlleva ser parte del régimen especial”, dice la directora de Ingresos de la Dian, Cecilia Rico.



Entre tanto, como a la autoridad tributaria en el país ahora le corresponde la tarea de calificar, otorgar la permanencia o retirar la calidad de entidad sin ánimo de lucro a las que no cumplan requisitos, hasta el 30 de abril de este año tendrán oportunidad de ratificar su condición de beneficiarias de dicho régimen.



“Esta segunda fecha aplica para las Esal creadas antes del 31 de diciembre del 2016, que deben asegurarse de que su RUT esté actualizado, con datos básicos, representante legal, régimen tributario al que pertenecen”, explicó Rico.

Sin otra oportunidad

Hay que recordar que la transformación planteada en la reforma tributaria se deriva de un problema detectado hace años en el país.



En primer lugar, “en el pasado solo bastaba con declararse como ‘sin ánimo de lucro’. Esto llevó a crear un atajo a los evasores. Fue así como el privilegio tributario fue usado para pasar dinero por fundaciones y similares, a través de donaciones o inversiones, con el propósito de evadir impuestos. También muchas se creaban para facilitar el delito de lavado de activos.



Además, entidades que se preciaban de ser sin ánimo de lucro tenían un peso enorme en la producción total de la economía (en el 2015 pesaron el 15 % del PIB). Durante el 2012 sus ingresos netos fueron más altos que todo el recaudo tributario de ese año (129 billones versus 99 billones obtenidos con impuestos).



En la misión de la Dian de meter en cintura al que no está haciendo las cosas bien, la autoridad deberá calificarlas como tal, siempre y cuando realicen una de las 13 actividades meritorias exigidas. “Después de las fechas establecidas para actualizar el RUT, aun si aparece una fundación de monjitas que presta actividad meritoria para ser beneficiaria del régimen especial, no se le podrá otorgar dicho beneficio. Tendrá que pagar como sociedad comercial normal”, enfatizó Cecilia Rico.

Algunos hallazgos

Si bien en la Dian apenas empieza la revisión de los hallazgos alrededor de las Esal, se destaca que, de las más de 186.000 que estaban registradas en el 2016, hay 23.000 que tienen el RUT desactualizado, según confirmó Rico.



De igual manera, de las Esal inscritas hasta ese año, “ya hay 114.000 que sí advierten relación con las actividades meritorias establecidas para ser catalogadas como ‘sin ánimo de lucro’ ”, expresa Rico.



De ese resultado se desprende que podría haber 72.000 candidatas a salir de ese régimen. Por lo pronto, la Dian las tendrá bajo una lupa más potente. Otras cifras dan cuenta de que es en Bogotá donde más Esal hay registradas: 29.611 (15,3 % del total), seguida por el Valle: 19.192 (9,9 %). En una región como Guaviare, donde hay 107.934 habitantes, existen 384 Esal, es decir, una por cada 281 habitantes.

Los reclamos no cesan

La disyuntiva con las nuevas reglas para las Esal es que gran parte de ellas cumple a cabalidad con la misión social para la que son creadas. Incluso, algunas ONG trabajan en zonas apartadas del país, adonde no llega el Estado, y ven amenazada su labor.



María Carolina Suárez, presidenta de AFE, gremio de grandes fundaciones, dice que si bien sus asociadas no se verán afectadas, aboga por las pequeñas, pues a muchas se les complica cumplir tan rápido con requisitos como tener página web. “Llegamos a esto por falta de transparencia de muchos, no nos oponemos al control, pero es necesario que se fortalezca la labor que hace la sociedad civil a través de estas entidades”.



MARTHA MORALES MANCHEGO

EL TIEMPO

@marthamoralesm