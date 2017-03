Solo el 19 % de los colombianos viajan con seguro médico

Alexia Keglevich, presidenta mundial de Assist Card, una compañía especializada en asistencia médica al turista, visitó Colombia para presentar nuevos productos que permitan mejorar la relación del viajero con las pólizas de seguro.



En entrevista con EL TIEMPO, aseguró que Colombia es el tercer país de la región más importante para esa empresa y que esperan crecer un 35 por ciento este 2017, respecto al año pasado.



¿Cómo estuvo la movilización de turismo y viajes de negocios en el 2016, respecto al 2015, subió?



En Colombia se aceleró el turismo a Europa debido a que los colombianos ya no necesitan más visa para entrar a ese continente. Hemos visto que ha crecido aproximadamente un 35 por ciento de colombianos atendidos por nuestra empresa hacia países como España, Italia, Inglaterra. Hubo un crecimiento muy abrupto.



¿Teniendo en cuenta las cifras de la Organización Mundial del Turismo, cómo fue la circulación de turistas a nivel mundial en viajes de negocios?



Los viajes han crecido alrededor de un 3 por ciento en 2016 a escala mundial y Colombia estuvo por arriba de estos indicadores.



¿Cuál fue el motivo de su visita a Colombia?



Estuve en el lanzamiento de un producto nuevo para Assist Card Colombia, uno de los primero países de la región donde lo estamos presentando. Con este producto, los colombianos van a elegir una base de asistencia médica y van a tener la posibilidad de contratar servicios o seguros adicionales con base a sus necesidades. Es decir, si el cliente quiere contratar seguro de equipaje, lo puede hacer a parte o directamente si no le interesa o no lo usa.



¿Cuántas pólizas de seguro venden al año?



Nosotros vendemos unas 200.000 pólizas al año a colombianos que va al exterior y brindamos aproximadamente 25.000 servicios a los suscriptores.



¿Cuánto representa para Assist Card la facturación que se hace en Colombia?



Colombia para nosotros es el tercer mercado de Latinoamérica y representa aproximadamente un 15 por ciento de nuestras ventas regionales.



¿Cuántas asistencias fueron vendidas por la compañía a escala mundial?



A través de todas nuestras centrales en el mundo prestamos 250.000 servicios en el 2016.



¿De los colombianos que salen de viaje, qué porcentaje lleva una asistencia médica?



Se estima que hay 18 y 19 por ciento que están saliendo protegidos al exterior. Todavía tienen una cultura antiprotección.



No somos personas precavidas pero estamos trabajando muy fuerte para levantar este indicador. Para que se haga una idea, en Argentina el 70 por ciento de los viajeros vuelan al exterior con una asistencia médica.



¿Cuáles son las cifras que registran en Colombia?



Estoy muy entusiasmada con Colombia. Este año nosotros proyectamos un crecimiento del 35 por ciento respecto al año pasado.



¿Qué indicadores tiene para medir esto?



Estamos esperando recibir 30 millones de dólares para el año 2017.



¿Cuáles son las inversiones que está haciendo la compañía?



Justo para mi visita a Colombia estuve revisando ese tema y vamos a remodelar todos nuestras oficinas en el Centro Andino, donde estamos ubicados. Hace un par de meses abrimos una ‘boutique’ en la Zona T, y vamos a estar invirtiendo más de 2 millones de dólares en innovación y tecnología para nuestra aplicación de viajes.



¿En general cómo ve el panorama económico para la región?



Yo soy muy optimista con el 2017, lo veo mejor que el 2016. En Colombia hubo algunos cambios que generaron mayor movimiento en el sector turístico.



El hecho de haber tenido elecciones políticas a final de año, el país tuvo una caída en esa actividad. Hemos empezado enero con un 25 por ciento de crecimiento, entonces tenemos muy buenas expectativas.



