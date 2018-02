Se viven horas cruciales para evitar huelga en Cerrejón

Si durante el próximo miércoles las directivas de la carbonera Cerrejón y el sindicato Sintracarbón no protocolizan la convención colectiva de trabajo para los próximos dos años, se fijará la hora cero, con la que iniciaría una nueva huelga (como la de hace cinco años), en el complejo minero, que no solo representó el 34 por ciento de la producción total del país a septiembre del 2017, sino que es el motor principal de la economía en La Guajira.



Aunque luego de las votaciones la ley establece que entre el 1.° y el 9 de febrero se puede definir el inicio del cese, Igor Díaz, uno de los negociadores de Sintracarbón, señaló que se fijó el 7 de febrero como fecha límite para lograr un acuerdo.

Sin dar detalles de la última petición de aumento de salario por parte del sindicato, que inició en un 12 por ciento, más los bonos por la firma de la convención, el dirigente sindical dijo que la última oferta de la compañía, para un periodo de dos años, fue de 5,09 por ciento para el primer año y de inflación más 1,48 puntos porcentuales en el segundo año. Y agrega que llegó la hora para que la empresa retribuya el esfuerzo dado hace dos años, cuando la tonelada de carbón bajó hasta los 45 dólares, lo que hizo que el sindicato cediera a varias aspiraciones.



“Hoy está al doble y no hay reciprocidad”, dijo.



Adicionalmente, en los beneficios de salud, higiene y seguridad, el reclamo del sindicato es que no haya interpretaciones del equipo jurídico de la minera, porque, por ejemplo, tras la firma de la última convención hace dos años, quedaron zonas grises para el pago de incapacidades médicas.



“Cada dos años es una dura lucha para que la interpretación sea coherente con el interés de las partes y con lo negociado”, recalcó.



Mientras Sintracarbón dice que con una propuesta inicial de aumento del 12 por ciento por cada 100 dólares de ingreso de Cerrejón solo 7,8 dólares van al pago de la convención, las cifras de la empresa son diferentes.



Señala Cerrejón que la mejora por el mayor precio del carbón no es estructural y que su producción bajó de 32 millones de toneladas a 31,9 millones de toneladas, y que de los 5,8 billones que obtuvo como ingresos en el 2016, el 14 por ciento correspondió a costos de los empleados.



La minera agrega que para el 2018 su producción caerá por diferentes factores, entre ellos la imposibilidad de no extraer las reservas del tajo La Puente, lo cual, afectará sus ingresos.



Y sostiene que la huelga sería devastadora para La Guajira, pues cada día de cese le costaría 9.676 millones a los empleados, contratistas y al departamento en general, cuyo PIB está impulsado por la extracción del carbón.

