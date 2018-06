Howard Schultz deja Starbucks y le apunta a la política

Howard Schultz decide desvincularse por completo de la gestión de la cadena de cafeterías Starbucks, al anunciar que el próximo 26 de junio renunciará a la presidencia de la compañía. Explica en una carta enviada a los empleados de la compañía que lo hace para dedicarse a la filantropía y al servicio público. Este último detalle se interpretó de inmediato como el inicio de lo que podría ser su carrera en política.

El ejecutivo ya anunció en diciembre que dejaba la gestión diaria, al ceder el cargo de consejero delegado a Kevin Johnson. Su renuncia por completo deja así el camino libre al nuevo equipo de gestión. La decisión hizo que las acciones de Starbucks cayeran más de un 2 por ciento al cierre del mercado. Fue el artífice de convertir una pequeña cafetería en Seattle en una de las marcas más reconocidas del mundo.



Howard Schultz decide ampliar así el horizonte, como en su día hizo Bill Gates y otros ejecutivos cuando se desmarcaron por completo de las compañías con las que se asociaban su nombre. Y como Gates, Schultz se dedicará a las labores de su fundación familiar. La gran diferencia entre los dos empresarios vecinos en Seattle es que el patrón de Starbucks es muy activo en cuestiones políticas y sociales.

Starbucks cerró hace una semana durante varias horas cerca de 8.000 locales que opera por todo Estados Unidos para que sus empleados participaran en un taller antirracial, después de que dos personas negras fueran arrestadas en una de sus cafeterías en Filadelfia por esperar en el interior sin consumir. El video con el momento de la detención se hizo viral y desató un intenso debate. La controversia trastocó su plan de retiro.



La renuncia estaba lista desde hace meses. Myron Ullman, que dirigió los grandes almacenes JCPenny, fue nombrado presidente del consejo de administración de Starbucks. Mellody Hobson, presidenta ejecutiva del fondo Ariel Investments, asumirá la vicepresidencia cuando se complete el relevo a final de mes. La transición que se inició en diciembre ya dio aire a los comentarios sobre los planes políticos de Howard Schultz.

El empresario apoyó sin fisuras la carrera presidencial de Barack Obama y después la de Hillary Clinton. Tras la victoria electoral de Donald Trump en las pasadas elecciones, se especuló incluso con la posibilidad de que pudiera presentarse a las presidenciales de 2020. “Daré la vuelta a varias opciones”, dice en la nota, “pero aún me queda mucho por saber qué me depara en el futuro”.



En una entrevista con el New York Times, deja la puerta abierta a la posibilidad de aspirar a llegar un día a la Casa Blanca. “Desde hace bastante tiempo –señala en su comentario– me preocupa profundamente nuestro país”. Cita en concreto la división interna y la posición que Estados Unidos tiene ahora en la escena global. En el pasado criticó la política migratoria del presidente. También se enfrentó a Trump en cuestiones como el medio ambiente o el matrimonio homosexual. Además, denunció que las oportunidades que tuvo para lograr el ‘sueño americano’ se están esfumando para la mayoría de la gente.

© Sandro Pozzi

Ediciones El País, SL 2018