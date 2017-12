Estos son los horarios de los bancos colombianos para fin de año

19 de diciembre 2017 , 11:40 a.m.

19 de diciembre 2017 , 11:40 a.m.

El cierre de cada año no solo es época de compras y celebraciones, también es una temporada en la que cientos de personas y empresas utilizan para dejar todas sus cuentas ajustadas y en orden para, de esta forma, recibir el año nuevo sin mayores angustias o con diligencias pendientes.

Si usted se cuenta entre las personas que quieren empezar el 2018 sin angustias, tenga en cuenta que, precisamente, por las festividades decembrinas, las entidades bancarias modifican sus horarios de atención al público en sus sucursales físicas, más ahora, cuando la Navidad y el fin de año, caen justo un fin de semana.



Esto dejará sin este servicio bancario a la gente hasta por cuatro días seguidos, pues en la totalidad de establecimientos el cierre se hará entre el 29 de diciembre del 2017 y el 2 de enero del 2018.



No obstante, las entidades advierten que, si bien habrá algunos cierres bancarios, los canales electrónicos como cajeros automáticos, banca virtual, corresponsales bancarios, apps y sucursales telefónicas, operarán las 24 horas del día, en tanto las entidades se comprometieron a mantener recursos disponibles durante los días de cierre en los cajeros.



El sistema financiero colombiano cuenta con una red de unos 16.000 cajeros automáticos, más de 382.000 datáfonos instalados en establecimientos comerciales y no menos de 100.000 corresponsales bancarios a través de los cuales se pueden realizar buena parte de las transacciones básicas de la banca como retiros de dinero, transferencias de recursos, giros, consignaciones y pagos, entre otras.



No obstante, para evitar angustias y afanes en esas diligencias acá les contamos cuáles serán los ajustes en los horarios de los principales bancos que operan en Colombia:

Banco de Bogotá

Sábado 23 de diciembre: las oficinas que atienden los sábados lo harán máximo hasta la 1:00 p. m. o en su horario habitual si es antes.



Del 26 al 28 de diciembre: habrá atención en horarios habituales.



Jueves 28 de diciembre: se prestará el servicio en el horario normal establecido. No habrá servicio de horario adicional.



Viernes 29 al martes 1 de enero: no habrá atención al público en ninguna de las oficinas. El 2 de enero se reinicia el servicio eh horario habitual.

BBVA

El sábado 23 de diciembre: se prestará el servicio en las oficinas que atienden en jornada adicional.



Del 26 al 28 de diciembre: las oficinas del BBVA atenderán al público con normalidad.



Del viernes 29 al martes 1 de enero: no habrá atención en su red de oficinas a nivel nacional.



Martes 2 de enero: se reanudará la atención al público en las oficinas de la entidad en todo el país, en los horarios habituales.

Bancolombia

Sábado 23 de diciembre: las oficinas prestarán sus servicios en el horario habitual.



Del 26 al 28 de diciembre: habrá atención en horarios habituales.



Del viernes 29 de diciembre al lunes 1 de enero (festivo): no se prestará servicio en ninguna de las sucursales. Valores Bancolombia, Leasing Bancolombia, Fiduciaria Bancolombia y los fondos de inversión colectiva tampoco prestarán servicio en las mismas fechas.



Martes 2 de enero: la atención al público vuelve a sus horarios habituales en todo el país.

Banco AV Villas

Viernes 22 y sábado 23 de diciembre: las oficinas atenderán en sus jornadas habituales.



Martes 26 y miércoles 27 de diciembre: el servicio se prestará en los horarios habituales.



Jueves 28: habrá atención en las sucursales solo en jornada diurna. No se atenderá en jornada extendida.



Del viernes 29 de diciembre al lunes 1 de enero (festivo): no se prestará servicio en ninguna de las oficinas de la entidad.



Martes 2 de enero de 2018: el servicio en las oficinas tradicionales, oficinas de Crédito al Instante y Express se reanudará en los horarios habituales.

Itaú Corpbanca

Viernes 22 de diciembre: las oficinas de la red prestarán servicio al público en el horario normal y en sus horarios extendidos y adicionales.



Sábado 23 de diciembre: las oficinas que tienen jornadas adicionales prestarán servicio al público.



Del martes 26 al jueves 28 de diciembre: las oficinas de la red prestarán servicio al público en el horario normal con sus jornadas extendidas y adicionales.



Del viernes 29 al martes 1 de enero: no habrá atención en su red de oficinas a nivel nacional.



Martes 2 de enero: se reanudará la atención al público en las oficinas de la entidad en todo el país, en los horarios habituales.

Bancamía

Sábado 23 de diciembre: Atención en horarios habituales en todas las oficinas.



Viernes 29 de diciembre: Habrá atención en la red de oficinas a nivel nacional en horarios normales.



Sábado 30 de diciembre: Atención en las sucursales de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS