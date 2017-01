Las marcas extranjeras que llegarán este año al país

Aunque los pronósticos apuntan a que la economía colombiana crecerá este año solo un 2,5 por ciento, esto no será impedimento para que cerca de una veintena de marcas extranjeras, entre restaurantes, tiendas de moda, concesionarios de vehículos, hoteles y firmas de tecnología, quieran instalarse en el país este año.

Una población de 49 millones de personas, la tercera más grande de Latinoamérica, buena parte menor de 30 años; los tratados de libre comercio, una clase media en aumento y la estabilidad jurídica se cuentan entre los factores que están impulsando la llegada de varias marcas.

Luis Felipe Jaramillo, presidente de Colfranquicias, señala que si bien la recién aprobada reforma tributaria no es muy amigable con el empresariado en general, “las perspectivas para las franquicias, en términos macro, son positivas porque no hay saturación del mercado y existen segmentos que no se han explotado, especialmente en ciudades intermedias”.

(Colombia, optimista sobre inversión extranjera para 2017)

Quizás por eso no menos de 15 nuevas firmas planean su arribo al país este 2017, no solo de estos dos sectores.

Por ejemplo, la estadounidense Equinix acordó la compra del centro de datos de Verizon Communications en Colombia, mientras que Bocadio, plataforma tecnológica peruana, especializada en pedidos de comida a domicilio, llegará al país este año.

A su vez, la británica Inchcape será a partir de este año importador a Suramérica, incluida Colombia, de las marcas japonesas de carros Subaru e Hino, al igual que de la línea de vehículos comerciales chinos DFSK.

La vicepresidente de la estadounidense Isagenix, Sharron Walsh, sostuvo que aunque existe un gran número de empresas multinivel en Colombia, el sector no está copado, y no obstante tener el mismo modelo de negocio, su compañía se focaliza en los productos de salud y bienestar.

La inauguración de 22 centros comerciales este año también atraerá más marcas al país.



Moda sueca

Este año llega H&M, una de las firmas de moda más grande del mundo y conocida como la Zara sueca. La marca abrirá su primera tienda en el centro comercial Parque La Colina, de Bogotá. El plan apunta a otras ciudades y 10 locales.

Comida italiana

La cadena brasileña de restaurantes especializados en comida italiana Ragazzo le dijo a Colfranquicias que inició conversaciones para entrar al país bajo franquicia. Fue fundada en los años 90 y será uno de sus primeros pasos fuera de sus fronteras.

Pastelería española

La cadena de pastelerías de España Vait contempla traer su marca a Suramérica, según el portal eleconomista.es. Juan Carlos Velarde, socio de la firma, dice que Colombia tiene muchas opciones de ser el primer país en el que la firma desembarque.

Alitas de pollo Wing Stop

La firma mexicana Colowings trae a Wing Stop, restaurante estadounidense especializado en alitas de pollo, postres, papas y ensaladas. Entrará este año no solo a Bogotá y Cali, sino que además llegará a Ciudad de Panamá, a través del modelo de negocio de franquicia a cargo de Antonio Ortiz.

Lavanderías francesas

El grupo francés Elis le compró a la Organización Sanitas la empresa Servicios Industriales de Lavado (SIL). Por ello, Colombia será el tercer país de Latinoamérica al que ingresa Elis. SIL se enfoca en la limpieza de textiles, desmanchado, secado y planchado de ropa de uso quirúrgico e industrial.

Marcas de salud y belleza

Nerium International, firma estadounidense de productos científicos para el cuidado de la piel, inicia operaciones este jueves en el país. A su vez, la farmacéutica mexicana Chinoin cuenta con plan de entrada a Colombia, y no está descartada la adquisición de una compañía local establecida.

Sello canadiense

La canadiense Fairfax Financial Holdings Limited asumirá los negocios de seguros en el país de la estadounidense American International Group (AIG). Fairfax aterrizará con sello propio en operaciones comerciales y seguros personales.

‘Boutiques’ chilenas

La cadena chilena de moda femenina Privilege tiene entre sus planes entrar vía franquicia a Colombia este año. Los directivos anunciaron a medios chilenos un plan de 5 millones de dólares para apertura de locales y remodelación.

Negocio virtual

La brasileña Infracommerce recibió una inyección de capital de 13 millones de dólares de la japonesa de servicios tercerizados Transcosmos, entre otros. Con los recursos, prevé expandirse en Brasil y entrar a Colombia, Chile y Argentina.

Regalos del Perú

La cadena de flores y regalos peruana Rosatel también prevé arribar al mercado local mediante franquicia. También planea abastecerse de los viveros colombianos y así ofrecer su oferta. Hoy cuenta con 32 tiendas en Lima y 12 en el resto de ciudades del Perú.

