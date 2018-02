Inexmoda, la idea que sacudió la cadena textil colombiana

Como una iniciativa privada, de la mano de tres emprendedores, en un año en el cual las exportaciones a Estados Unidos estuvieron amenazadas, surgió el proyecto que creó el Instituto para la Exportación y Moda (Inexmoda), que hoy, luego de 30 años de evolución, tiene un perfil más integral dentro de la cadena textilera. Su presidente desde el 2008, Carlos Eduardo Botero, explica los hitos de esta empresa, que le apuesta a la innovación permanente.

¿Cuál fue el momento crítico del país que dio origen a Inexmoda?



Fue en 1984. El Departamento de Comercio Exterior de EE. UU. consideró ilegales los subsidios tributarios que el Gobierno colombiano daba a los textileros y confeccionistas por exportar hacia ese país (los certificados de reembolso tributario –Certs–). Como se necesitaba conservar el mercado estadounidense, se firma un acuerdo de suspensión de los beneficios.



Los empresarios empiezan a pensar en crear una institución de fomento del tema exportador de Colombia. Ese fue el origen que activó todo el proceso de Inexmoda, que nace el 17 de diciembre de 1987. Empezó bajo el liderazgo de Roque Ospina, que arma su equipo con Clara Echeverry y Alicia Mejía, con 70 empresas de Colombia.



¿Con cuántos recursos empezó el proyecto Inexmoda?



Doscientos cincuenta millones de pesos fue el capital semilla. Y esa plata salió de los Certs que quedaron congelados. Los empresarios, en conversaciones con el Gobierno, pidieron que esos recursos que se habían dejado de pagar fueran la base financiera para crear a Inexmoda.

Como el fin del instituto era fomentar todo el tema exportador, se empieza oficialmente con la primera feria, que es Colombiatex de las Américas, en 1988, y al año siguiente nace Colombiamoda.



¿Cómo fue esa primera experiencia?



El recinto ferial en Medellín era muy pequeño. No había compradores internacionales. Pero, poco a poco fue cogiendo fuerza, con el empuje de los fundadores, que, en más de 20 años, posicionaron la industria de la moda a nivel internacional.



Usted llega en el 2008, un año de crisis económica. ¿Cuál fue su visión con Inexmoda en ese momento?



En 2008, la visión que yo tenía de lo que debía ser Inexmoda era la de un instituto con una prestación de servicios ampliada, más integral. No podíamos estar solo concentrados en ferias, sino que teníamos que prestar servicios que les ayudaran a los empresarios a ser mucho más competitivos.



Empezamos a trabajar toda la línea de formación y a fortalecer el laboratorio de moda que ya existía, pero era aún muy tímida.



Inexmoda fue creciendo como instituto integral de apoyo a la industria de la moda en Colombia, y se empezaron a hacer varias revisiones estratégicas: cambiamos de logo o lo ajustamos. Ya no es Instituto para la Exportación y la Moda, sino Inexmoda Conoce, Conecta y Transforma.



En el 2010 se sintió muy duro la crisis. Las exportaciones caían en un 40 por ciento. De nuevo fue necesaria la reconquista del mercado nacional. Se consolida un grupo de compradores invitados de diferentes regiones del país y se estudia la singularidad de la oferta colombiana para ofrecer compradores potenciales.

¿Qué es y para qué es el laboratorio de moda?



Son servicios de tendencias de moda, temporadas. Una metodología investigativa inédita en el país, que involucra a expertos de distintas áreas para detectar conceptos y sensibilidades emergentes en el consumo de moda.



¿Cuántos empleos genera esta iniciativa?



La feria genera unos 2.000 empleos para el montaje. Cada expositor trae su equipo, más lo que se dinamiza en la ciudad, por hotelería, turismo, transporte. El impacto está calculado en 12 millones de dólares que trae el evento anual, Colombiatex, a Medellín.

